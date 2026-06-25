Souschef till Brasserie Astrid
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2026-06-25
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Mellan Söders höjder och Gamla Stans gränder tar Astrid plats på scen. I köket tämjer vi elden och ger klassiska brasserierätter internationell attityd och en karaktär som backas upp av skarpa smaker och noll dygd. Modern lyx utan trösklar och kvalitet utan krångel. Här ekar Slussens elektriska arv i väggarna, från diskotekens medryckande toner till tunnelbanans tidlösa konstverk och de sena nätternas distade basgångar. Oavsett om det är en spontan lunch, ett snabbt glas eller en middag som spiller över i ett oklart antal cocktails inpå småtimmarna. Stadens puls sätter tempot, från första beställning till sista rundan, och Astrid står för stämningen.
Välkommen till Slussens nya, glödande hjärta.
Brasserie Astrid söker en erfaren och engagerad souschef till vårt köksteam. Som souschef blir du kökschefens högra hand och spelar en central roll i att höja kvalitet, effektivitet och arbetsklimat i ett modernt brasserie där klassiska rätter möter internationella influenser. Rollen innebär operativt ansvar i service, personalledning, utbildning och utveckling av menyn samt att säkerställa att kökets rutiner följs och utvecklas.
Arbetsuppgifter – souschef
Stötta kökschefen i daglig drift, planering och uppföljning av kökets verksamhet.
Leda och coacha köksteamet under pass, fördela arbete och säkerställa rätt tempo och kvalitet.
Ansvara för att standarder för smak, uppläggning och portionering upprätthålls samt utföra kvalitetskontroller.
Delta aktivt i produktion vid stationer vid hög belastning och fungera som problemlösare under service.
Planera och genomföra intern utbildning, provningar och introduktion för nyanställda.
Följa och utveckla hygienrutiner och säkerhetsföreskrifter, inklusive HACCP-övervakning.
Delta i leveransmottagning, inventering och beställningsplanering i samarbete med kökschef.
Bidra till menyutveckling, receptdokumentation och kostkalkyler för att optimera kvalitet och lönsamhet.
Säkerställa hantering av specialkost och allergier i dialog med servis och kökslag.
Kvalifikationer och erfarenhet
Minst 3–4 års erfarenhet i professionellt kök, varav flera år med ledningsansvar eller som ansvarig för en station.
God teknik inom varm- och kallkök, samt erfarenhet av att arbeta strukturerat under högt tempo.
Erfarenhet av personalledning, schemaläggning och att coacha medarbetare mot gemensamma mål.
Kännedom om kostnadskontroll, portionsberäkning och lagerstyrning är meriterande.
Dokumenterad vana vid HACCP eller liknande hygien- och säkerhetsrutiner.
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift; engelska är meriterande.
Flexibilitet att arbeta kvällar, helger och vid behov under högsäsong.Publiceringsdatum2026-06-25Dina personliga egenskaper
Ledarskap med tydlighet och omtanke—du motiverar och utvecklar teamet genom exempel.
Strukturerad och lösningsfokuserad—du håller huvudet kallt vid stress och prioriterar rätt.
Kvalitetsmedveten och noggrann—du ställer krav på smak, konsistens och presentation.
Kommunikativ och samarbetsvillig—du bygger broar mellan kök och servering för bästa gästupplevelse.
Nyfiken och kreativ—du bidrar aktivt i meny- och konceptutveckling.
Vi erbjuder
En ledande roll i ett kreativt och inkluderande brasserie med stark lokal förankring på Slussen.
Konkurrenskraftig lön, personalmåltider under pass och personalrabatt.
Möjlighet till professionell utveckling, interna kurser och deltagande i provningar.
Stöd från erfarna kollegor och en arbetsplats där idéer och initiativ uppmuntras.
Sökprocess och kontakt
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta som souschef på Brasserie Astrid. Ange tillgängligt startdatum och referenser. Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Brasserie Astrid arbetar aktivt med jämställd och inkluderande rekrytering och välkomnar ansökningar från alla sökande oavsett bakgrund. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7207189-2069900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Slussen AB
(org.nr 559512-9361), https://jobb.brasserieastrid.se
Mälartrappan 5 (visa karta
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116 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Brasserie Astrid Jobbnummer
9978056