Souschef på Åkerblads Hotell
Åkerblads I Tällberg Aktiebolag / Kockjobb / Leksand Visa alla kockjobb i Leksand
2026-06-16
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Vill du vara med och forma matupplevelser på högsta nivå?
Åkerblads är ett exklusivt hotell som välkomnar såväl weekendgäster som affärs- och konferensgäster med höga förväntningar på kvalitet, service och helhetsupplevelse. Nu söker vi en passionerad och driven Souschef som vill vara med och lyfta vår gastronomiska profil ytterligare.
Företaget
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & SPA är ett familjeägt företag som varit i familjens ägor sedan 1400-talet.
Idag arbetar 19:e-22:a generationen Åkerblad med ett starkt team för att erbjuda gästerna en oförglömlig upplevelse.
Hotellet är beläget i det natursköna och välrenommerade TÄLLBERG i Dalarna. Platsen har under 100år varit en destination för celebriteter, kungligheter och personer som söker en stunds lugn och harmoni.
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & SPA består av 73 unika och personligt inredda gästrum samt ett Gästgiveri som erbjuder lokalt producerade råvaror av hög standard och klass för såväl weekendgäster som konferensgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor och har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité är en av hörnstenarna.
Vårt senaste tillskott i företaget är Spaavdelningen, där vi erbjuder 3 terapeutrum, 1 duo behandlingsrum, hydroterapibad samt en spasvit, med egen bubbelpool och bastu. Spaavdelningens vattenupplevelse välkomnar med ett helt nytt poolområde med bad både inne och ute, året om. I SPA-konceptet ingår även ett fullutrustat gym, bastu, realaxytor, produktshop och poolbar.
Om rollen
Souschef till Åkerblads – Skapa gastronomi i världsklass.
Som Souschef är du kökschefens högra hand och en central ledare i köket. Du ansvarar för den dagliga driften och säkerställer att varje tallrik som lämnar köket håller absolut toppklass – oavsett om det gäller en avsmakningsmeny för weekendgäster, en elegant bröllopsmiddag eller en effektiv men smakfull konferenslunch.
Du kombinerar kreativitet med struktur och har förmågan att leverera konsekvent kvalitet även under intensiva serviceperioder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och inspirera köksteamet i det dagliga arbetet
• Säkerställa högsta kvalitet, presentation och smak
• Delta i menyutveckling med fokus på säsong, hållbarhet och premiumråvaror
• Planera och genomföra bröllop och konferensmiddagar
• Ansvara för beställningar, kostnadskontroll och lagerhantering
• Säkerställa efterlevnad av hygien- och kvalitetsrutiner
• Bidra till ett professionellt och prestigelöst samarbete mellan kök och servering
Vi söker dig som
• Har gedigen erfarenhet som kock, gärna som Souschef eller i annan ledande roll
• Har arbetat i hotellmiljö eller restaurang med höga kvalitetskrav
• Är trygg i att hantera både à la carte, konferens och större arrangemang
• Har ett tydligt och inspirerande ledarskap
• Är kvalitetsmedveten, affärsmässig och lösningsorienterad
• Brinner för detaljer, råvaror och gästupplevelsen
Vi erbjuder
• En exklusiv och dynamisk arbetsmiljö
• Möjlighet att påverka och utveckla hotellets gastronomiska profil
• Ett ambitiöst och engagerat team
• Konkurrenskraftiga villkor
• Möjlighet till vidareutveckling inom verksamheten
Tjänsten är med varierande arbetstider (dag, kväll helg & storhelger).
Vill du vara med och skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss.Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2/8 till kokschef@akerblads.se
märk ansökan "Souschef". Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller.
I och med att du söker en tjänst hos oss förutsätter vi att du är införstådd med detta.
Tjänsten är en heltid och alla våra tillsvidareanställningar tillämpas med en inledande provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan & vi hoppas du kommer att trivas i vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: kokschef@akerblads.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerblads I Tällberg Aktiebolag
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
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793 70 TÄLLBERG Arbetsplats
Åkerblads i Tällberg AB Jobbnummer
9966544