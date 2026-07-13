Souschef & Kock Sökes Till Hotel Tylösand
Cheffle AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2026-07-13
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Här är våra fyra restauranger:
Restaurang Tylöhus – klassisk svensk à la carte-meny med inspiration från det franska köket, på vårt vis.
Bettans Bar – sushi, skaldjur och asiatisk fusion där vi skapar nya konstfulla smaksensationer med det asiatiska köket och havets läckerheter som vägledare.
Leif's Bar & Grill – högkvalitativa grillrätter med influenser från Medelhavet och exklusiva stenugnsbakade pizzor i en rustik och avspänd miljö.
Titus Tapas – vår version av det spanska kökets läckraste smårätter med inspiration och smaker från hela världen.
ARBETET
Just nu söker vi både Souschef och Kock till vårt härliga köksteam. Vi siktar alltid framåt med både kreativitet, kvalitet och utveckling.
Som person är du noggrann, ambitiös, har en positiv inställning och god samarbetsförmåga. Du har relevant arbetslivserfarenhet och givetvis ett genuint intresse för matlagning.
Du trivs med att arbeta i en arbetsmiljö med variation där arbetet kan variera från dag till dag. Vi har en 7-dagarsverksamhet, vilket innebär att det förekommer både dag-, kväll- och helgarbete.
Med våra 4 olika säsongsbetonade restaurangkoncept, finns det mycket goda möjligheter till variation och utveckling inom världens matlagning.
ERFARENHETER
Minst 5 års dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet
Mångkulturell matlagning, gärna internationellt är meriterande
Behärskar svenska eller engelska flytande i både tal och skrift
EGENSKAPER
Kvalitetsmedveten
Kreativ
Noggrann och ansvarstagande
Stresstålig och flexibel
Serviceminded och god samarbetsförmåga
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsterna är på 100% med tillträde i början av september 2026 eller enligt överenskommelse.
DU TAR HAND OM GÄSTERNA, VI TAR HAND OM DIG
Som medarbetare på Hotel Tylösand har du tillgång till en lång rad förmåner som t ex fritt spa och gym, personalrabatter på spaprodukter och behandlingar - vid restaurangbesök, avhämtning eller hotellövernattning gäller personalrabatten dessutom för hela familjen. Dessutom har vi ett lojalitetsprogram för tillsvidareanställd personal.
Vi tryggar tiden efter arbetslivet med avsättning till tjänstepension och har självklart kollektivavtal med Visita, Hotell- och restaurangfacket samt Unionen. Och självklart har du alla möjligheter att karriärutvecklas eller vidareutbilda dig här.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Tylöhusvägen 28 (visa karta
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302 73 HALMSTAD Arbetsplats
Hotel Tylösand Jobbnummer
10001508