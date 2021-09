Souschef - Bockholmen Gruppen AB - Kockjobb i Stockholm

Nu söker vi souschef till SpanjorskanNär vi tänker på en perfekt middag så ser vi ett bord belamrat med tallrikar och glas framför oss. Lite rödvin från huvudrätten, några glas med grappa, kaffekoppar. Efterrätter på väg in, huvudrätter på väg ut. Hög och stimmig stämning.En riktigt bra kvarterskrog gör mer än serverar mat och dryck. Den är en knutpunkt i sitt närområde - en självklar ingrediens i en gryta som fortsätter att koka år efter år: Huset den ligger i, gatorna som omger den, gästerna, personalen, lokalens historia, och historierna som ska berättas - när alla bitarna är på rätt plats skapas det där lilla extra, som är svårt att sätta ord på.Vi har öppet 7 dagar i veckan, 365 dagar om året från lunch till sen kväll, med breda menyer med igenkännande rätter och vi vill upplevas samtida.Vi är vardagsrummet för alla de som jobbar, passerar och bor i närheten och för att skapa det är vi som ger service till våra gäster helt avgörande och vi tror att du som vill jobba med oss skriver under på våra värderingar personligt, med hjärta, generöst, spontanitet, prestigelöst.Som souchef är din uppgift att driva och utveckla köket efter dem ramar som är satta av köksmästaren och restaurangchefen. Ditt arbete går ut på att säkerställa att köket är välfungerande, lönsam och med välmående personal. Du kommer arbeta i samråd köksmästaren.Du kommer att servera skandinavisk mat med influenser från Södra Europa. Smårätter, förrätter, mellanrätter, varmrätter och desserter i en härlig symfoni, tillsammans med härliga kollegor i köket, matsalen, baren och disken!Du kommer fågrymma kollegorflexibla arbetstiderrullande schemautbildning internt & externtOm digVi söker digsom har tidigare erfarenhet av en ledande befattning inom restaurang och kök.som är prestigelös, tydlig och lyhörd som ledaresom motiveras och kan motivera medarbetare till att jobba efter uppsatta målsom är social och trevligär initiativtagandesom har drivet att en dag bli köksmästareDu kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst. Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi tänker. Vi vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss!2021-09-17Ansök via länken. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-03-06