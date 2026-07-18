Souschef
Dömle Herrgård AB / Kockjobb / Forshaga Visa alla kockjobb i Forshaga
2026-07-18
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eller i hela Sverige
Souschef till Dömle Herrgård
Vill du vara med och skapa matupplevelser utöver det vanliga?
På Dömle Herrgård tror vi att de bästa måltiderna handlar om mer än bara god mat. De handlar om känslan när gästen sätter sig till bords, om råvaror i säsong, om dofter från köket och om den där sista detaljen som gör att en middag blir ett minne.
Just nu befinner vi oss på en spännande resa. Vi utvecklar Dömle Herrgård med ambitionen att bli en av Värmlands mest attraktiva destinationer för mat, boende, spa, golf och upplevelser. Nu söker vi en souschef som vill vara med och sätta sin prägel på den resan.
Om rollen
Som souschef blir du en viktig del av vårt kök och arbetar nära kökschefen i den dagliga driften. Du är med och planerar, leder och inspirerar teamet samtidigt som du säkerställer att varje tallrik som lämnar köket håller hög kvalitet.
Vi söker inte bara en skicklig kock – vi söker en lagspelare. En person som tycker om att samarbeta, delar med sig av sin kunskap och vill utvecklas och ha roligt tillsammans med sina kollegor.
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla menyer, arbeta med säsongens råvaror och skapa matupplevelser som gästerna längtar tillbaka till.
Vi tror att du
Har några års erfarenhet av matlagning och gärna arbetat som souschef eller i en ledande roll.
Har ett stort intresse för råvaror, smaker och matlagning med hög kvalitet.
Är organiserad, strukturerad och trivs med att planera och ha överblick.
Har ett öga för detaljer och lämnar aldrig något åt slumpen.
Är en positiv lagspelare som bidrar till en god stämning i köket.
Tycker om högt tempo och ser lösningar när utmaningar uppstår.
Har ett genuint engagemang och vill vara med och utveckla ett kök med höga ambitioner.
Hos oss får du
Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och påverka. Här jobbar vi som ett lag, vi har höga ambitioner och är ett team som brinner för att skapa upplevelser i världsklass.
Vi vill att Dömle Herrgård ska vara en plats där både gäster och medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet. Därför söker vi dig som vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med oss.
Anställningsvillkor
Tjänst: Souschef
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön
Arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar och helger enligt schema.Publiceringsdatum2026-07-18Så ansöker du
Känner du att det här är en arbetsplats där du skulle trivas? Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:
📧 malin@domle.se
Sista ansökningsdag är den 9 augusti. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: malin@domle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dömle Herrgård AB
(org.nr 556838-5206)
Dömle Herrgård (visa karta
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669 91 DEJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005995