Souschef
Restaurang Brunnsgränd AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-08
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Sommaren är här ☀️ och en av våra omtyckta souschefer har bestämt sig för att ge sig ut på nya äventyr.
Vill du ta chansen att ta över rollen som souschef på väldens härligaste kvarterskrog så är det nu du ska söka. Österlånggatan 17 ligger mitt i Gamla Stan och välkomnar grannar, stammisar och gäster till lunch & middag hela veckan.
På Österlånggatan 17 är du välkommen när du vill, hur du vill – uppsluppen i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis. Eller kanske smuttandes på ett glas cava i baren sent en eftermiddag. På menyn hittar du toner från det klassiska, från lantköket, från modern husman och den igenkännande känslan från södra Europas enkla sätt att äta.
Här får du en totalupplevelse i förtrollande miljö, kryddad med prestigelös service, stor meny och hjärtlig atmosfär 🥂
Souschef:
Som souchef är din uppgift att driva och utveckla köket efter dem ramar som är satta av ledningen, köksmästaren och restaurangchefen. Ditt arbete går ut på att säkerställa att köket är välfungerande, lönsam och med välmående personal. Du kommer arbeta i samråd köksmästaren.
Om dig
Vi söker dig
som har tidigare erfarenhet av en ledande befattning inom restaurang och kök
som är prestigelös, tydlig och lyhörd som ledare som motiveras och kan motivera medarbetare till att jobba efter uppsatta mål som är social och trevlig är initiativtagandePubliceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Du kommer bl.a. ansvara för
att upprätthålla företages rutiner och policy
egenkontroll – HACCP
leda och coacha medarbetare i köket
Du kommer även vara medansvarig för
inventering, månadsvis
beställningar och returer
säkerställa kvalitén på maten som serveras
recept & kalkyldokumentation
upplärning av nya rätter
att uppnå uppsatta matprocentmål
optimering av personalkostnader på utsatta pass
Du kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst.
Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi tänker. Vi vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Brunnsgränd AB
(org.nr 556717-9022), https://osterlanggatan17.se/
Brunnsgränd 4 (visa karta
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111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Österlånggatan 17 Jobbnummer
9997473