Souschef

Isaberg Restaurang Aktiebolag / Kockjobb / Gislaved
2026-07-08


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Vi söker en souschef som kan ta en ledande roll med ansvar för kvalitetssäkring och organisation i kök och a la carte samt vid evenemangsverksamhet / catering.
Du är en driven och målinriktad person med stor passion för ditt yrke. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ledarskapsförmåga att bygga framgångsrika team. Du är en stabil och trygg person med hög servicekänsla och god samarbetsförmåga som ställer höga krav på dig och din omgivning. För att trivas krävs att du har god struktur, ordningssinne och en stark vilja att utvecklas. Du måste vara van vid ett högt arbetstempo och kunna ta ett helhetsansvar.
Du behöver ha en bakgrund i en relevant yrkesutbildning och minst 5 års yrkeserfarenhet samt besitta kompetens för alla avdelningar i köket. B-körkort. Meriterande är längre erfarenhet, helst i ledande befattning.
Huvudansvaret för köket har köksmästare John Nguyen.
Anställningsgraden är 100%. Tjänsten är tillsvidare efter 6-månaders provanställning. Palmgrengruppen är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal. Isaberg är en rökfri arbetsplats.
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan till john@isaberg.se där du berättar om dig själv, bifoga CV, foto och meritförteckning. Tillträdesdag 1-15 september. Intervjuer sker löpande.
Vänligen notera att vi endast behandlar korrekt framställda ansökningar. Läs mer om tjänsterna på https://www.isaberg.com/sv/om-isaberg/restaurang-hoganloft/lediga-tjanster/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: john@isaberg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Isaberg Restaurang Aktiebolag (org.nr 556313-0482), https://www.isaberg.com/sv/om-isaberg/restaurang-hoganloft/lediga-tjanster/
Isabergs Fritidsby (visa karta)
335 72  HESTRA

Arbetsplats
Isaberg Höganloft

Jobbnummer
9997439

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