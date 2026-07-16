Sous Chef for Chelas Mexican Stockholm
Dadashi & Co i Skandinavien AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-16
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Sous Chef – Chelas, Stockholm
Are you an experienced chef who enjoys leading a team in a fast-paced kitchen? Do you want to join a growing restaurant focused on authentic Mexican cuisine and a great team culture? We'd love to hear from you.
About Us
Chelas is a busy Mexican restaurant in Stockholm serving authentic Mexican food with a modern touch. We pride ourselves on quality ingredients, excellent service, and creating a welcoming atmosphere for both guests and staff.
Responsibilities
Support the Head Chef and management in the daily operation of the kitchen.
Lead kitchen service and ensure smooth operations.
Organize daily prep and maintain high kitchen standards.
Train, motivate, and support kitchen staff.
Ensure food quality, hygiene, and HACCP compliance.
Assist with menu development.
Help manage ordering, inventory, and food cost control.
Requirements
Minimum 2–3 years of professional kitchen experience, preferably in a leadership role.
Experience working in busy à la carte restaurants.
Strong leadership and communication skills.
Organized, reliable, and calm under pressure.
Fluent in English. Spanish is a strong advantage.
Experience with Mexican cuisine is a plus but not required
What We Offer
Full-time position.
Competitive salary based on experience.
Friendly, international work environment.
Opportunities for professional growth.
The chance to be part of one of Stockholm's exciting Mexican restaurants.
Location: Stockholm, Sweden
Please send your CV and a short introduction. Interviews will be held on an ongoing basis, and the position may be filled before the application deadline.
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Är du en passionerad kock med erfarenhet av att leda ett team i ett högt tempo? Vill du vara en del av en växande restaurang med fokus på genuin mexikansk mat och en härlig arbetsmiljö? Då vill vi gärna höra från dig!Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Chelas är en välbesökt mexikansk restaurang i Stockholm som serverar autentisk mexikansk mat med moderna influenser. Vi arbetar med hög kvalitet, färska råvaror och ett starkt fokus på gästupplevelsen.Dina arbetsuppgifter
Leda köket tillsammans med kökschef och restaurangledning.
Ansvara för den dagliga driften under service.
Planera och organisera förberedelser inför service.
Handleda och utveckla kökspersonal.
Säkerställa hög kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet (HACCP).
Delta i menyutveckling och bidra med nya idéer.
Hjälpa till med beställningar, lager och minimering av matsvinn.
Vi söker dig som
Har minst 2–3 års erfarenhet i en ledande roll eller som erfaren kock.
Trivs i ett högt arbetstempo.
Är en naturlig ledare med god samarbetsförmåga.
Är organiserad, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Talar engelska. Spanska är meriterande.
Erfarenhet av mexikansk mat är ett plus, men inget krav.
Vi erbjuder
Heltid.
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet.
Ett engagerat och internationellt team.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med restaurangen.
En positiv arbetsmiljö där kvalitet och teamwork står i fokus.
Placering: Stockholm
Skicka CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@chelas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dadashi & Co i Skandinavien AB
(org.nr 559203-5876)
Verkstadsgatan 4 0TR (visa karta
)
117 36 STOCKHOLM Jobbnummer
10004664