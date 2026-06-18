Sous Chef
Margrete vid havet AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-06-18
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Sous chef till nyöppnade Margretes Badhotell, Strandbaden
Om arbetsgivaren
I juli öppnar vi portarna till Margretes Badhotell – ett anrikt badhotell från slutet av 1800-talet, vackert beläget vid havet i Strandbaden på Kullahalvön. Vi blåser nytt liv i en klassisk miljö och skapar en havsnära restaurang där gästen möts av god mat, personlig service och en varm atmosfär – lika självklart för en avkopplande vardag som för festliga tillfällen. Vi lagar mat från grunden med omtanke om råvaror, kvalitet och känsla, och kommer att servera allt från frukost och à la carte till matpaket och arrangemang för våra hotellgäster och besökare.
Margretes Badhotell är en del av Blue Tuna Group, en växande restauranggrupp i nordvästra Skåne. Nu bygger vi upp teamet inför öppningen, och du får chansen att vara med från start och forma både kök och verksamhet – i ett mindre, sammansvetsat team mitt i en av Skånes finaste havsmiljöer.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som sous chef är du köksmästarens högra hand och en självklar ledare i köket. Eftersom vi öppnar nytt får du en unik möjlighet att vara med och lägga grunden – från rutiner och menyer till inkörning av ett helt nytt kök. Tjänsten passar dig som har erfarenhet från professionellt kök, trivs med ansvar och vill vara med och bygga upp något från början.
I rollen ingår bland annat att:
Vara med och starta upp köket inför öppningen – rutiner, flöden och kvalitetsstandarder
Leda och driva köket tillsammans med, och i köksmästarens frånvaro
Planera produktion, beställningar och råvaruhantering samt arbeta aktivt med svinn och kostnadskontroll
Vara med och utveckla menyer och rätter efter säsong
Säkerställa hög och jämn kvalitet under service
Handleda, stötta och utveckla kollegorna i köket
Ansvara för att rutiner kring hygien och egenkontroll (HACCP) följs
Vi söker dig som
Har utbildning till kock och flerårig erfarenhet från restaurangkök
Har vana att leda, planera och strukturera arbetet i ett kök
Lagar mat från grunden med ett genuint intresse för råvaror och kvalitet
Trivs med att bygga upp och utveckla snarare än att förvalta
Är van vid varierat tempo och håller struktur och kvalitet även när det är fullt
Är ansvarstagande, noggrann och en prestigelös lagspelare
Behärskar svenska och/eller engelska i tal
Meriterande
Erfarenhet av uppstart eller nyöppning av restaurang
Erfarenhet av hotell- och restaurangverksamhet med frukost, à la carte och event
Vana vid säsongsbetonad verksamhet
Erfarenhet av menyutveckling
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med från start när vi öppnar ett anrikt badhotell i ny tappning – med ett havsnära läge, stor variation och en stark gemenskap i ett mindre team. Hos oss får du ta ansvar och sätta din prägel på en verksamhet med både historia och framtid, som en del av Blue Tuna Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Mail
E-post: felix@nabomatbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOUSCHEF MAGGAN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Margrete vid havet AB
(org.nr 559541-7741)
Kullagatan 135 A (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Jobbnummer
9970136