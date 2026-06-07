Sous Chef
Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2026-06-07
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På restaurang Severins står vi inför vår största satsning hittills. Sommaren 2026 öppnar vi tre nyrenoverade matsalar med öppna kök, ny meny och ännu större fokus på grill, fisk och skaldjur. Nu söker vi en souschef som vill vara med och utveckla restaurangen tillsammans med oss. Rollen passar dig som vill ta ansvar, bidra med idéer och samtidigt vara en aktiv del av den dagliga matlagningen.
Om dig
Du är en erfaren kock som känner dig trygg i köket och tycker om att få andra att växa. Du har höga krav på kvalitet, men vet också att de bästa resultaten skapas tillsammans. Vi tror att du uppskattar ett högt tempo, gillar ordning och reda och känner stolthet över att servera mat som både smakar gott och ser bra ut. Framför allt söker vi någon som vill vara med och bygga vidare på Severins resa de kommande åren.
Fakta
Omfattning: 100% (arbete varannan helg)
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Efter sommaren (eller omgående, om du vill)
Kontakt: Oskar Samuelsson, food & wine director, oskar.samuelsson@varbergskusthotell.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
)
432 53 VARBERG Jobbnummer
9951282