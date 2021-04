Sourcing Partner / Headhunter till Ework Group - Bravura Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-15Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-15Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Ework har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Ework en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Ework Group är en marknadsledande oberoende konsultleverantör i Norden med fokus på IT, telekom, teknik och organisationsutveckling. Ework matchar konsulter med uppdrag i de flesta branscher och verkar i Sverige, Danmark, Storbritannien, Norge, Finland och Polen. Ework har ramavtal med ledande företag och hanterar för närvarande mer än 10 000 konsulter på uppdrag.Ework Group har en stark entreprenörskultur, vilket framgår av ambitionen att ta en ännu mer ledande och strategisk roll på marknaden. Som Eworker får du möjlighet att vara en del av, samt bidra till deras spännande resa och arbeta med drivna och ambitiösa kollegor!Som Sourcing Partner ansvarar du för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag hos Eworks kunder. Du hanterar dialoger med kandidater, kunder och konsultleverantörer inom konsultbranschen och du arbetar löpande med att hantera matchningsprocesser från start till slut. Du arbetar nära kunden för att förstå deras behov, arbetar med offerter och förhandlar villkor och avtal. Du ser över och hanterar konsult- och affärsförfrågningar samt administrerar uppdragen. Du samarbetar nära och löpande med dina kollegor som är andra sourcing partners, client responsibles och andra Eworkers för att nå bästa resultatet för såväl kandidaten, kunden, teamet och organisationen.Ework arbetar med kunder inom olika branscher och olika kompetensområden, allt från bank, försäkring, retail och industri samt verksamhetskonsulting till teknikkonsulter, IT, och finans. Du arbetar på olika sätt inom dessa områden.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Erfarenhet av liknande uppgifter inom sourcing/headhunting och rekryteringErfarenhet av konsultbranschenFlytande i svenska och engelska i tal och skriftStort intresse för rekrytering och matchning av jobbFör att trivas i denna roll är du en driven, handlingskraftig person som älskar när det händer mycket och där du har chans att och vågar fatta beslut. Du är stresstålig och är bra på att ständigt se över och prioritera dina arbetsuppgifter. Du excellerar i en roll där du får både stort eget ansvar för dina uppgifter och ser till att prioritera och skapa goda förutsättningar för dig själv, men även för ditt team. Du är en teamplayer där du stöttar och hjälper dina kollegor och ser till att ha medarbetarnas och affärens bästa i åtanke.Vi tror att du är en person som brinner för matchningen mellan kandidat och arbetsplats och vill hjälpa människor ta sitt nästa steg i arbetslivet!Personlig tillpassning är viktigt för denna tjänst och vi utför personlighets - och färdighetstester under processen.Övrig information:Start:OmgåendePlats:StockholmLön: Fast+rörligFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: sourcing, headhunting, rekrytering, mäklare, konsultmäklare, konsult, b2b, försäljningVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Bravura Sverige AB5692872