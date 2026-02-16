Sourcing Manager till Rimaster Cab & Mechanics
2026-02-16
Rimaster Cab & Mechanics har sin verksamhet i en modern produktionsanläggning i Horn. De arbetar i huvudsak med komplex tillverkning/montering i korta serier. Bolaget ingår i Rimasterkoncernen som är en partner och ledande leverantör inom utveckling och produktion av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system.
Kunder är ofta världsledande produktägare inom sitt område - till exempel specialfordon för materialhantering, gruvdrift, skogs- och jordbruk samt industriella applikationer.
Rimaster är ett globalt företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa i Sverige.
Sourcing Manager till Rimaster Cab & Mechanics
Det här är rollen för dig som vill ta ett helhetsgrepp om vårt inköpsarbete, och göra leverantörsstrategier till en konkurrensfördel.
De senaste fem åren har vi tredubblat vår omsättning, vi behöver därför förstärka vår organisation med en Sourcing Manager som direkt under VD kan driva och utveckla vårt Sourcingarbete.
Här får du möjlighet att påverka hur vi bygger hållbara och framtidssäkra leverantörsstrukturer i en internationell miljö med korta beslutsvägar och starkt engagemang.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för företagets övergripande sourcing- och inköpsstrategi med fokus på affärsnytta, försörjningstrygghet, långsiktigt ansvarstagande och sustainability ur ESG-perspektiv.
Du bygger partnerskap och säkerställer att leverantörsbasen, avtalen och arbetssätten stödjer både nuvarande behov och framtida krav.
Du följer och analyserar globala leverantörsmarknader, identifierar risker och möjligheter samt driver beslut som stärker företagets konkurrenskraft.
Rollen innebär nära samverkan med ledning, sälj och produktion samt med andra delar inom koncernen, och du rapporterar direkt till VD och är stationerad i Horn.
Rollen omfattar ett brett strategiskt ansvar, där du bland annat:
Utformar och vidareutvecklar företagets sourcing- och inköpsstrategier som stärker affär, kvalitet, regelefterlevnad och riskkontroll.
Bygger partnerskap och utvecklar leverantörsrelationer med fokus på faktorer som kvalitet, leveransförmåga, hållbarhet och kostnadseffektivitet.
Säkerställa en strukturerad hantering av leverantörs- och försörjningsrisker samt bidra till företagets övergripande riskarbete.
Fungera som strategisk partner till ledning och aktivt bidra till företagets långsiktiga utveckling.
Samarbetar med övriga Rimasterbolag i Sourcing frågor. Du ingår i den koncerngemensamma sourcing gruppen med målet att ta övergripande ansvar för en av fem kategorier, Mekanik.
Vi söker dig som:
Har djup kompetens inom sourcing och god förståelse för hur detta arbete påverkar bolagets helhetsaffär och kundnöjdhet över tid.
Du som har relevant utbildning inom området och en gedigen erfarenhet, gärna av att arbetat med liknande leverantörer och produkter. Erfarenheter från mekanikområdet värdesätter vi extra högt.
Som person är du analytisk, samarbetsinriktad och initiativrik. Du trivs i en lite mindre organisation där ditt inflytande är stort, uppgifterna varierande, och olika operativa inslag är en del av ditt arbete. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vårt erbjudande:
Hos Rimaster Cab & Mechanics blir du en viktig del av ett innovativt företag där du får stor möjlighet att påverka och utvecklas. Du får jobba med spännande affärer, engagerade kollegor, innovation och möjligheten att arbeta i en internationell koncern med stark tillväxt.
Hos oss får du en trygg och stark arbetsgivare, och du får vara med på en imponerande tillväxtresa. Vi har tredubblat vår omsättning på fem år!
Välkommen till Rimaster Cab & Mechanics!
