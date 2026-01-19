Souchef
2026-01-19
Köksmästare - Restaurang Josefina, Djurgården
Minst 10 års erfarenhet
Restaurang Josefina på Djurgården söker en erfaren och kreativ Köksmästare som vill leda vårt kök och vidareutveckla vår matupplevelse inom bistro, à la carte, brunch och event.
Om rollen:
Som köksmästare har du det övergripande ansvaret för kökets drift, kvalitet och utveckling. Du arbetar nära restaurangledningen och leder ett engagerat köksteam i en dynamisk och varierad verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
* Övergripande ansvar för kökets drift och kvalitet
* Menyutveckling för bistro, à la carte, brunch och event
* Ledning, schemaläggning och utveckling av kökspersonal
* Inköp, kostnadskontroll och budgetansvar
* Säkerställa hygien- och livsmedelssäkerhet enligt gällande reglerKvalifikationer
* Minst 10 års dokumenterad erfarenhet i ledande köksroll
* Stark ledarskapsförmåga och god organisationsförmåga
* Erfarenhet av volym, event och service i högt tempo
* Passion för mat, kvalitet och utveckling
Souschef - Restaurang Josefina
Minst 5 års erfarenhet
Vi söker en driven och strukturerad Souschefsom vill vara köksmästarens högra hand i vårt kök på Djurgården.Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för den dagliga driften tillsammans med köksmästaren
* Leda köksteamet under service
* Säkerställa kvalitet och tempo i alla delar av verksamheten
* Medverka i menyutveckling och planering
* Ansvara för hygien och rutinerKvalifikationer
* Minst 5 års erfarenhet som souschef eller motsvarande
* Van att arbeta i högt tempo och med varierande service
* God ledarskaps- och samarbetsförmåga
* Lösningsorienterad och kvalitetsmedveten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: personal@josefina.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Josefina AB
(org.nr 556256-1281)
Galärvarvsvägen 10 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9692975