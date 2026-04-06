Sotare / skorstensfejare lärling
SIMAB söker sotare och lärlingar till västra Skåne - med fokus på Landskrona med omnejd.
Hos oss får du en trygg anställning, stora utvecklingsmöjligheter och en arbetsplats med hög yrkesstolthet.

Publiceringsdatum2026-04-06

Om tjänsten
Som sotare på SIMAB arbetar du med sotning och brandskyddsarbete i de kommuner vi har avtal med i västra Skåne, med tyngdpunkt i Landskrona med omnejd.
Som lärling arbetar du nära en erfaren handledare, får praktisk träning i det dagliga arbetet och möjlighet till vidareutbildning inom yrket.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning i ett väletablerat företag
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till utbildning och vidareutveckling inom sotning och ventilation
• En arbetsplats med bra sammanhållning och kunniga kollegor
Vi söker dig som:
• Är utbildad sotare eller har erfarenhet från branschen
• Eller vill bli lärling och har bakgrund inom hantverksyrken samt driv att lära dig ett viktigt yrke
• Har B-körkort
• Är serviceinriktad och trivs med både självständigt arbete och att samarbeta i team
Om SIMAB
SIMAB är ett etablerat sotnings- och ventilationsföretag med verksamhet i Skåne, Halland och Småland. Vi har avtal med flera kommuner och arbetar dagligen med att skapa trygga och välfungerande fastigheter för både privatpersoner och företag.
Är du vår nästa sotare?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av SIMAB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: arbeta@simab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Landskrona sotare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simab Ventilation & Bygg AB
(org.nr 556679-3799)
261 29 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simab Sotning & Brandskydd AB Kontakt
Regionchef
Markus Jeansson arbeta@simab.se Jobbnummer
9838163