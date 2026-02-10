Sotare / skorstensfejare lärling
SIMAB söker sotare och lärlingar till Halmstad!
Vi på SIMAB har avtal med Ljungby kommun när det gäller sotning och brandskyddskontroll och söker nu både utbildade sotare och dig som vill utbilda dig till sotare genom lärlingsanställning.
Hos oss får du en trygg anställning, stora utvecklingsmöjligheter och en arbetsplats med hög yrkesstolthet!Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som sotare på SIMAB arbetar du med sotning och brandskyddsarbete i Ljungby kommun. Du möter dagligen kunder och bidrar till en brandsäker miljö för både privatpersoner och företag.
Vid lärlingsanställning arbetar du nära en utbildad handledare, får praktisk träning och möjlighet till vidareutbildning inom branschen.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett väletablerat företag
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till utbildning och vidareutveckling inom sotning och ventilation
Bra sammanhållning och professionella kollegor
Vi söker dig som:
Är utbildad sotare eller har erfarenhet inom branschen
Eller: Vill bli lärling, har erfarenhet från hantverksyrken och är motiverad att lära dig ett nytt, viktigt yrke
Har B-körkort
Är serviceinriktad och trivs både med självständigt arbete och i team
Om SIMAB
SIMAB har avtal med 17 kommuner i Halland, Småland och Skåne och är en av de ledande aktörerna inom sotning och ventilation i södra Sverige. Förutom sotning driver vi en omfattande ventilationsverksamhet och samarbetar med kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Är du vår nästa sotare?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av SIMAB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: arbeta@simab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ljungby sotare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simab Ventilation & Bygg AB
(org.nr 556679-3799) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simab Ventilation & Brandskydd AB Kontakt
Olof Magnusson arbeta@simab.se Jobbnummer
9734388