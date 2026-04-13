SOS-Sjuksköterska
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din vardag som Sjuksköterska
Vill du ha en utmaning där du får använda din breda kunskap och fingertoppskänsla samtidigt som du har möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetet tillsammans med fantastiska kollegor? Är du en person som klarar press, både i stunden men också under längre perioder oavsett tidpunkt på dygnet? Trivs du med att arbeta strukturerat och metodiskt och är trygg i dig själv och din kompetens, då kanske du är vår nästa kollega!
Som sjuksköterska på SOS Alarm arbetar du i huvudsak med telefonbedömning och triagering. Du bedömer patienter i alla åldrar som ringt 112 på grund av sjukdom eller skada med varierande hjälpbehov. Via telefon bedömer du ambulansbehov samt ger akutmedicinsk rådgivning och omvårdnadsråd. En del av samtalen handlar om att vägleda patienter till rätt vårdnivå, vilket kräver att du som sjuksköterska arbetar tryggt och effektivt. I ditt arbete samverkar du med både interna och externa aktörer, såsom ambulanssjukvård och hemsjukvård.
Du får en heltäckande introduktion där du alternerar mellan e-kurser och utbildning med handledare på hemmacentralen samt utbildningsdagar på vår utbildningsenhet i Kista.
Som SOS-sjuksköterska har du en dygnsgående tjänst med möjligheter att påverka ditt eget schema.
Vi söker dig som:
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst tre års arbetslivserfarenhet i yrket
God datavana
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i både tal och i skrift
Vi ser att det är meriterande om du har erfarenhet av telefonbedömning, relevant specialistsjuksköterskeutbildning eller ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska språket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som anställd på SOS Alarm ser vi ditt välmående som ett fokusområde och vi vet att en balans mellan arbetsliv och privatliv är avgörande för ett hållbart och meningsfullt arbetsliv. Därför har du som anställd följande anställningsvillkor och förmåner:
Friskvårdsbidrag 5000 kr
SOS Hälsa - ett hälsoinitiativ där du får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och lopp tillsammans med dina kollegor. Syftet är att stärka vår hälsa och samhörighet.
Arbetstidsförkortning
Kollektivavtal och tjänstepension enligt ITP
SOS Campus - ett lärandebibliotek för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Låter detta intressant?
Tjänsten är med start 2026-08-17. Du inleder din anställning med en internutbildning med full lön.
Sista ansökningsdag är den 2026-05-10. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef, helena.cederberg@sosalarm.se
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
