SOS Alarm i Västerås söker 112-operatörer
Sos Alarm Sverige AB / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2025-10-31
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sos Alarm Sverige AB i Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Örebro
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan göra en avgörande skillnad för andra människor? Som operatör på SOS Alarm blir du en viktig länk i kedjan som hjälper människor i akuta situationer.
Om du trivs med ett tempofyllt arbete, kan hantera stress och har en stark känsla för struktur och ansvar, kan du vara den vi söker! På SOS Alarm får du möjlighet att växa både yrkesmässigt och som person samtidigt som du blir en del av ett engagerat företag med ett viktigt uppdrag, en stark kultur och fin gemenskap. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Möt Hanna och få en inblick i hur det är att arbeta som SOS-operatör:Din vardag som SOS-Operatör på 112 Din huvudsakliga arbetsuppgift är att svara på inkommande samtal från människor i nöd. Du kommer att få möta alla typer av människor, frågeställningar och problem vilket kräver att du är lösningsfokuserad, driven, modig och har lätt för att fokusera även när det blir "skarpt läge". 112-samtalen omfattar allt ifrån akuta sjukdomsfall, trafikolyckor och bränder till samtal där någon just där och då främst är i behov av en trygg röst. Med ett tydligt intervjustöd och modern teknik säkerställer du att rätt resurser skickas till rätt plats i rätt tid. Arbetet bedrivs ofta i ett högt tempo och våra hjälpsökande står alltid i fokus. Utbildning För att få rätt förutsättningar för att lyckas som SOS-operatör så inleds anställningen med en gedigen och betald utbildning. Utbildningen är cirka 12 veckor lång och sker växelvis på vår utbildningsenhet i Kista varvat med praktisk utbildning ute på centralen i Västerås med stöd av handledare. OBS! Två av utbildningsveckorna spenderar du i Kista och du behöver därför ha möjlighet att vara hemifrån under delar av utbildningstiden. Vi på SOS Alarm står för alla omkostnader i samband med resan till vår utbildningsenhet. Vi erbjuder dig - Ett intressant, spännande och i vissa lägen utmanande arbete - Ovärderlig lärdom i att kommunicera med olika typer av människor - Engagerade och stöttande ledare och kollegor - Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag där människan alltid står i centrum - Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget Vi söker dig Vi söker dig som tar ansvar och uppskattar tydliga riktlinjer. Du är trygg i dig själv och har skinn på näsan. Rollen som operatör på SOS Alarm innebär samverkan med kollegor och externa aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig och lyhörd person som har lätt för att prata med människor. Eftersom SOS Alarms verksamhet bedrivs dygnet runt har du som SOS-operatör en dygnsgående tjänst, vilket innebär att du jobbar en mix av dagar/kvällar/nätter och helger. För att söka tjänsten har vi ett krav på att du: - Har minst tre års arbetslivserfarenhet - Är undersköterska - Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift - Goda kunskaper i engelska, framför allt i tal - Har god datorvana och trivs med att arbeta i olika och komplexa system - Har god simultanförmåga då arbetet kräver att du kan hantera flera uppgifter på en och samma gång Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta oregelbundna tider då detta är en skiftgående tjänst med kvällar, nätter, helger, jul- och nyår. Låter detta intressant? Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot din ansökan! Tjänsten är med start i början på mars 2026. Tjänsten är på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi vill att du i din ansökan bifogar CV och personligt brev. Du får också gärna skicka med en kort videopresentation. Efter att du skickat in din ansökan kommer du få genomföra några tester som är en obligatorisk del av vår rekryteringsprocess. Vänligen genomför testerna så snart som möjligt, då det är ett krav för att du ska vara fortsatt aktuell i rekryteringsprocessen. Sista ansökningsdag för att söka tjänsten är den 2025-11-23 Har du frågor? Kontakta rekryterande chef Mattias Forsberg E-postadress: mattias.forsberg@sosalarm.se
SOS Alarm genomför säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOS Alarm Sverige AB
(org.nr 556159-5819), https://sosalarm.se Arbetsplats
SOS Alarm Kontakt
Mattias Forsberg mattias.forsberg@sosalarm.se +46 72 532 31 17 , 076-103 35 23 Jobbnummer
9584164