Sörmland vatten söker kundhandläggare
Vingåkers kommun / Kundservicejobb / Katrineholm Visa alla kundservicejobb i Katrineholm
2025-08-29
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vingåkers kommun i Katrineholm
, Vingåker
eller i hela Sverige
Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig biogas samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region även kallat Sörmlands hjärta. Vi ägs av de tre kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker. Läs gärna mer om oss på www.sormlandvatten.se.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Tycker du om att hjälpa andra och har lätt för att få saker att rulla på? Är du den där personen som alltid svarar serviceinriktat, har koll på detaljerna och dessutom gör det effektivt och med ett leende? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!
Som kundservicehandläggare hos oss har du en viktig roll du är den som ser till att våra kunder får den hjälp de behöver, när de behöver den. Det handlar både om våra externa kunder och kollegor internt i företaget. Du svarar på frågor om våra tjänster, produkter, avtal och fakturor. Det kan ske via mejl, chatt, telefon eller personliga möten så det är variation på riktigt. Ibland stöttar du också andra avdelningar med kundutskick och kommunikation, och ibland ser du till att rätt nycklar, larm eller vattenkiosknycklar hamnar i rätt händer. Du kommer också jobba med registervård i våra system Future och Lime, och då och då kan du bli en del av olika projekt inom företaget.Kvalifikationer
Vi tror att du gillar service och är en person som får energi av att hjälpa andra. Du har lätt för att kommunicera, är noggrann och trivs i ett arbete där du får ta ansvar. Du har avslutad gymnasieutbildning och gärna någon eftergymnasial utbildning inom administration eller liknande men det är inget krav. Du har tidigare jobbat med kundservice där du haft kontakt med människor och lärt dig hantera olika ärenden. Det är ett plus om du har erfarenhet från ekonomiområdet, kanske från ett ekonomiprogram eller genom jobb, men det är inte heller ett krav. Vi ser också gärna att du har jobbat med ärendehanteringssystem, att du är van att skriva både korta och tydliga meddelanden till kunder, och att du inte ryggar för att ta dig an nya digitala system. Du har mycket god svenska i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. I den här rekryteringsprocessen kommer vi arbeta med ett löpande urval så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308) Kontakt
Verksamhetschef kundservice och kommunikation
Sylvia Rydström Sylvia.rydstrom@sormlandvatten.se 0150-36 18 54 Jobbnummer
9483032