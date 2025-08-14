Sörgårdsskolan söker skolsköterska - vikariat
2025-08-14
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Sörgårdsskolan är en 6-9 skola med plats för cirka 400 elever. Skolans ambition är att ha 25 elever per klass. Arbetsro och en god studiemiljö är centralt för oss. Toltorpsskolan är en F-5 skola som även erbjuder fritidshem för alla årskurser.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Skolsköterskans uppdrag är att tillföra medicinsk kompetens och planera och ansvara för dessa insatser. Det innebär att alla elever ska erbjudas hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer enligt Mölndals stads basprogram. Du kommer bland annat att erbjuda och utföra hälsosamtal med enkäter från elevhälsodatabasen i väst (EHDV) samt organisera och medverka vid skolläkarmottagning.
Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet leds av rektor och i det ingår även kurator, psykolog och speciallärare. Elevhälsan arbetar för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du ska tillsammans med elevhälsoteamet utveckla skolans elevhälsoarbete med fokus på det främjande arbetet.
Du får tillsammans med övriga skolsköterskor i Mölndal vara med och vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag där kvalitetssäkring är i fokus, och du deltar i gemensamma möten, handledning och utbildning för alla skolsköterskor i Mölndal.
Tjänsten är placerad 80% på Sörgårdsskolan och 20% på Toltorpsskolan. Tjänsten är ett föräldravikariat på ett år med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterska med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande.
I ditt uppdrag är det viktigt att du tar eget ansvar för dina uppgifter och att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Erfarenhet av digitala verktyg och att tidigare ha arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga är meriterande.
Som skolsköterska behöver du ha förmåga att snabbt kunna prioritera om, då en arbetsdag kan ändras snabbt, samtidigt som du har ett professionellt och bra bemötande. Vi ser att du har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och att du på ett empatiskt och tydligt sätt kan kommunicera med dessa grupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
