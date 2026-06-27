Söraby skola söker nu elevassistent
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2026-06-27
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu elevassistent till Söraby skola.
Du kommer att ansvara för elev med diabetes under hela skoldagen. Del av tjänst är också i fritidshem.
Söraby skola i Rottne är en låg- och mellanstadieskola med cirka 300 elever. Verksamheten präglas av våra ledord glädje, kunskap och trygghet, vilka genomsyrar såväl undervisning som det dagliga mötet mellan elever och personal.
Skolan arbetar systematiskt och långsiktigt med språkutveckling som ett prioriterat område. Genom ett medvetet pedagogiskt arbete, tydlig struktur och kollegialt samarbete skapas en stimulerande lärmiljö där eleverna ges goda förutsättningar att utveckla sin språkliga förmåga. Målsättningen är att varje elev ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker en trygg och ansvarstagande elevassistent som kommer att arbeta nära en elev med diabetes och bidra till en säker och fungerande skoldag.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna inom barn och fritid eller vård och omsorg
Erfarenhet av arbete med barn/elever
Kunskap om diabetes eller vilja att lära
Förmåga att följa rutiner och medicinska instruktioner
God samarbetsförmåga
Du är lugn, noggrann, empatisk och har ett tydligt ansvarstagande. Du kan skapa trygghet och agera stabilt även i pressade situationer.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-02-28 .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 273/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal nås via kontaktcenter 0470-410 00 Jobbnummer
9982030