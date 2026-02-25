Sophämtare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
VA - Avfallsavdelningen har ca. 35 medarbetare fördelat på tre enheter.
Avfallsenheten består idag av 14 stycken medarbetare som jobbar med insamling av hushållsavfall och driver vår återvinningscentral på Hulje i egen regi. Vi jobbar även med förvaltning, utveckling och administration.
Kommunerna har fått ett utökat uppdrag som medför nya utmaningar och kräver utveckling av verksamheten och fler medarbetare.
Vill du vara med och bidra med din kompetens och bidra till ett mer hållbart samhälle?Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Du kommer att hämta avfall hos våra kunder med sopbil och ansvarar för att det blir hämtat på ett säkert och effektivt sätt efter de krav som ställs. Arbetet utförs med hjälp av navigation & systemstöd där samtliga tömningar och eventuella avvikelser registreras digitalt i fordonsdator.
I tjänsten ingår även ansvar för att sopbilen håller gott skick med tvätt, smörjning etc. samt att bilen följer de krav som myndighet kräver.
De olika turerna är förlagda både i tätort och på landsbygd och utförs i en eller tvåmansbetjänade bilar.
Hos oss värdesätter vi samarbete högt vi hjälps åt, tar gemensamt ansvar för uppgifterna och stöttar varandra när en kollega behöver hjälp, för att säkerställa att arbetet alltid utförs med hög kvalitet och säkerhet.Kvalifikationer
För tjänsten krävs C-körkort och giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Erfarenhet från lastbilskörning är meriterande. Minst lika viktigt för oss är dock du som person. Vi söker dig som tar ansvar, är driven och har en stark vilja att bidra och göra skillnad i det dagliga arbetet.
Du har förmågan att följa instruktioner, rutiner, lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter.
Med engagemang, arbetsglädje och ett lösningsorienterat förhållningssätt blir du en viktig del av verksamheten och en självklar lagspelare. Verksamhetens mål är att sophämtaren tillsammans med avfallsplanerare, underhålla och förbättra sopturerna.
Tjänsten innebär arbete på röda dagar. Stor del av arbete är förlagt utomhus och är fysiskt krävande. Du är direkt underställd driftchefen på avfallsenheten.
Erfarenhet av avfallshantering är meriterande.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
