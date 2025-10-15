Sonograf till röntgen på Akademiska sjukhuset!
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) arbetar ca 350 personer och vi utför årligen cirka 200 000 undersökningar och behandlingar per år. Nästan 100 000 undersökningar utförs akut, den andra hälften är tidsbokade undersökningar. Nästan alla bilddiagnostiska metoder, MR, DT, konventionell röntgen, intervention, ultraljud, SPECT och PET finns inom verksamhetsområdet. Vi jobbar aktivt med individuell kompetensutveckling och ytterligare med att förbättra den dagliga arbetsmiljön, som innehåller ett högt tempo som kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka.
På Ultraljudsenheten bedrivs både planerad och akut verksamhet och vi undersöker både inneliggande patienter och dem som kommer hemifrån. Vi utför både diagnostiska och interventionella ultraljudsundersökningar, mestadels inom bukregionen men även undersökningar av exempelvis hals, skrotum och muskuloskeletala systemet är vanliga. En hel del av våra undersökningar utförs med intravenöst kontrastmedel. Interventionellt utför vi dagligen ett antal procedurer, inklusive olika slags biopsier och dränageinläggningar. Vi deltar även i några kliniska studier i samarbete med andra kliniker eller aktörer.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi hoppas att kunna erbjuda dig en spännande, utvecklande och viktig funktion som sonograf. Du kommer att arbeta i team med läkare och undersköterskor, men du förväntas att självständigt utföra strukturerade ultraljudsundersökningar.
Du förväntas också att delta i utbildning av ST-läkare i ultraljudsteknik och metodik i samråd med metodansvarig läkare på ultraljudsenheten. Vi vill att du har utbildningsintresse och har god pedagogisk förmåga. Dessutom finns möjlighet att delta i forskningsprojekt när det är aktuellt.
Kan du vara den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska (eller biomedicinsk analytiker) och har vidareutbildat dig till sonograf vid universitet, minst 60 hp samt flerårig erfarenhet. Tillsammans med oss har du då förmåga att driva och utveckla yrkesrollen som sonograf i vår verksamhet.
I din yrkesroll bör du vara trygg, stabil och flexibel vilket krävs för att kunna fatta snabba beslut i ett varierande tempo. Du tycker om att samarbeta, kommunicera och vara kreativ vilket är en stor del av arbetet inom radiologin då du har mycket kontakt med olika samarbetspartners inom sjukhuset. Vi förväntar oss att du som börjar hos oss har både intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra att leverera arbete av en god kvalitet.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss! Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning där tillträde och omfattning sker enligt överenskommelse, provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Arbetet innebär tjänstgöring främst dagtid. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef: Salem Alsaqal, +46 18 617 5127, salem.alsaqal@akademiska.se
Fackliga kontaktpersoner: Vårdförbundet 018-611 00 00
För dig som bor utanför Uppsala län och börjar jobba som sonograf hos oss
Förutom ett spännande arbete där vi utlovar yrkesmässig utveckling och trevliga kollegor, vill vi hjälpa dig att hitta en bostad. Om hyran i din nya bostad överstiger ett visst belopp kan det finnas möjlighet att få ett bostadsbidrag under dina sex första månader. Du får också välja om du vill ha ett busskort under sex månader eller få ett cykelpaket så att du lätt kan ta dig till jobbet och upptäcka din nya hemstad.
Vill du veta mer om Akademiska sjukhuset och våra olika verksamheter?
Följ gärna vårt Instagramkonto (akademiskasjukhuset) där olika avdelningar visar sin verksamhet.
Uppsala kommun och Destination Uppsala
Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Staden är välkänd för sin framskridande forskning. På Uppsala kommuns hemsida finns information som du som boende kan ha nytta av.
Informationen på hemsidan finns på flera språk http://www.uppsala.se]www.uppsala.se
(http://www.uppsala.se/).
Information om att flytta till Uppsala hittar du också på Move here - Uppsala International Hub (https://internationalhub.uppsala.se/move-here/)och
på www.destinationuppsala.se
(http://www.destinationuppsala.se/)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
