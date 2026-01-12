Sömnad av markisvävar och balkongskydd

Lagun Solskydd AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Nyköping
2026-01-12


Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lagun Solskydd AB i Nyköping

Lagun Solskydd AB söker två sömmerskor under högsäsongen, 2/3 2026 till 31/8 2026.
Arbetsuppgifterna innebär sömnad och packning av markisdukar och balkongskydd i våran syverkstad. Du jobbar i ett lag om 5 personer.
Du behöver vara händig och noggrann, kunna samarbeta bra och även kunna jobba självständigt.
Det är en fördel om du har tidigare vana av sömnad och symaskiner.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Anställningen är tidsbegränsad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobb@lagun.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lagun Solskydd AB (org.nr 559191-3131)
Minninge 4 (visa karta)
611 92  NYKÖPING

Jobbnummer
9679753

Prenumerera på jobb från Lagun Solskydd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lagun Solskydd AB: