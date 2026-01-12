Sömnad av markisvävar och balkongskydd
2026-01-12
Lagun Solskydd AB söker två sömmerskor under högsäsongen, 2/3 2026 till 31/8 2026.
Arbetsuppgifterna innebär sömnad och packning av markisdukar och balkongskydd i våran syverkstad. Du jobbar i ett lag om 5 personer.
Du behöver vara händig och noggrann, kunna samarbeta bra och även kunna jobba självständigt.
Det är en fördel om du har tidigare vana av sömnad och symaskiner.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Anställningen är tidsbegränsad
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobb@lagun.se
Detta är ett heltidsjobb.

Lagun Solskydd AB
Minninge 4
611 92 NYKÖPING
