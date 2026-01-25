Sommmarvikarier till Viljan Tallbackagården
Om Viljan Tallbackagården
[Viljan Tallbackagården är belägen i ett naturskönt område i Taberg, strax utanför Jönköping. Verksamheten erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna män och kvinnor från 20 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar, såsom psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt viss samsjuklighet.
Viljan Tallbackagården har totalt 24 platser. Av dessa är 17 korttidsplatser med boende i kollektiv form och 7 platser är BmSS-platser med egna lägenheter.
Vårt arbetssätt är motiverande och stödjande, med stort fokus på att bygga tillitsfulla relationer för att främja delaktighet och trygghet. Arbetet utgår från uppdraget från placerande myndighet, där klienten - tillsammans med och med stöd av sin kontaktperson - deltar i att utforma, genomföra och följa upp individuella stödinsatser.
I verksamheten finns ett tvärprofessionellt team bestående av biträdande verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, stödassistenter/stödbiträden, husmor/kock samt vaktmästare. Specialistläkare finns knuten till verksamheten på konsultbasis.
Vi söker timanställda och sommarvikarier till vår verksamhet.
Ditt arbete innebär att du stödjer, motiverar samt aktiverar kunden i vardagen utifrån individens mål och förutsättningar.
Förekommande arbetsuppgifter kan vara:
• Stötta kunden i det dagliga livet med ex. hygien, städning och planering
• Utifrån genomförandeplanen utföra planerade insatser
• Dokumentera
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du trivs med att skapa goda relationer med kunden och vill skapa värde för dem samt kan med lätthet kommunicera med handläggare och andra för kunden viktiga kontakter. Du skulle beskriva dig själv som en självständig och ansvarsfull person.
• Stödassistent/stödbiträde och/eller erfarenhet av socialpsykiatri
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• B-körkort
Anställningsvillkor
Roll: Stödassistent/stödbiträde
Anställningsform: Sommarvikariat vecka 25-32 med möjlighet att fortsätta arbeta som timvikarie vid behov efter sommaren.
Arbetstid: Arbetstiden är förlagd under dag/kväll/helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Kommunal
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-04-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Carin Hinas via mail: carin.hinas@viljan.se
