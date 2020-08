Sömmerska sökes till Septek Filter AB i Mölnlycke - AB Söder & Co Consulting - Tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg

AB Söder & Co Consulting / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg2020-08-242020-08-24Septek Filter AB grundades 1990 och växte ut från ett litet familjeföretag med rötter inom textilindustrin.Septeks affärsidé är att tillhandahålla filterdukar för avvattning inom processindustrin främst i Skandinavien. Sedan starten har företaget inte bara expanderat till nya områden för filtrering och separering, utan också till nya marknader i andra delar av världen.Vi söker nu till vår kund Septek Filter en sömmerska. Du kommer initialt vara anställd av Söder & Co men för rätt person finns möjlighet till anställning hos företaget efter 6 månader.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är sömnad av filterdukar. I arbetet ingår varierande sömnadstyp och det kommer finnas möjlighet att hjälpa till med andra arbetsuppgifter när tillfälle ges.Arbetstider kl8-16:30 mån-fredag.Vi söker dig som har ett genuint intresse för sömnad och som har erfarenhet från olika sömnadstyper såsom en- och tvånålsmaskin samt overlockmaskin. Att du kan hantera en industrisymaskin ser vi som en självklarhet. Filter tillverkas av en kraftig textil och det är meriterande om du hanterat liknande textil tidigare. Som person bör du vara noggrann, effektiv, social och lättlärd. Arbetet kräver även att du behärskar svenska språket i tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst och ser att du som person har förmågan att ta initiativ, är ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är en snabblärd teamspelare som ser vikten av hur din egen prestation och inställning påverkar hela gruppen.Vi arbetar med löpande rekrytering, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så tveka inte, skicka din ansökan redan idag men senast 25/9! För att ansöka till tjänsten skickar du in ditt CV samt ett personligt brev där du motiverar varför just du passar för denna tjänst.Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@soderco.se alt 0760-502057Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-25AB Söder & Co Consulting5331504