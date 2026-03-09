Sommarvikarierande säkerhetsassistenter till Rättspsykiatrin
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vårt uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård samt vårda patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård.
Verksamheten disponerar slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning, säkerhetsnivå 1 och 2. Verksamhet Rättspsykiatri har både ett samhällsskyddsansvar samt ett vårduppdrag, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa.
På enheten arbetar säkerhetsassistenter, säkerhetsoperatörer, hundförare, säkerhetssamordnare, systemutvecklare och TERMA instruktörer.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en tjänst i en omväxlande och stimulerande miljö där du som säkerhetsassistent arbetar med den operativa driften av säkerheten för Rättspsykiatrins vårdinrättning.
Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete där du som medarbetare är delaktig och ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Vi strävar efter balans mellan arbetet och livet utanför. Vi premierar hälsa och erbjuder möjlighet till träning på jobbet.
Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete där du som medarbetare är delaktig och ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Som säkerhetsassistent kommer du att ha din arbetsplats främst i inpasseringskontrollen och bevakningscentralen på sjukhuset. Arbetet innebär skiftarbete dag/kväll/helg. I arbetsuppgifterna ingår det receptionsarbete, visitation- och säkerhetskontroll samt sedvanliga övervakningsuppgifter. Patientnära arbete kan förekomma på hela sjukhuset.Som säkerhetsassistent förväntas man kunna delta vid fysisk självskyddsträning.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse inom säkerhet alternativt har erfarenhet från säkerhetsarbete. Du har simultankapacitet och förmågan att prioritera bland händelser.
Du är stresstålig, ansvarstagande och kan hantera varierande arbetsuppgifter. Vidare är du strukturerad, följer regler och processer samt har förmågan att fatta snabba beslut. Tjänsten innebär att du snabbt behöver agera på oförutsägbara händelser varpå det är viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.
Du har lätt för att samarbeta och du bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
En del av arbetsuppgifterna innebär bildtolkning av röntgenbilder och viss kamerabevakning som kräver färgseende. Tidigare erfarenhet från arbete med säkerhetskontroll på flygplats/i domstol är meriterande men inget måste.
Servicearbete inom hotell, reception och dylikt är också meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och du ska även kunna kommunicera på engelska. Talar du ytterligare språk är det meriterande.
Vi anser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som en hållbar arbetsgivare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
