Sommarvikarierande omsorgspersonal
2026-01-27
Vill du ha ett sommarjobb där dina insatser gör skillnad och du får utvecklas och ha roligt? Då ska du komma till omsorgen i Torsby kommun!
Höjdpunkter med jobbet:
* Du träffar många människor och skapar minnen för livet.
* Möjlighet till sommarbonus och flera fina förmåner.
* Bygg ditt CV inför framtiden.
* Introduktion så att du känner dig trygg i din roll.
* Trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar.
Du kommer till en glad och trevlig arbetsplats med schyssta kollegor. Vill du jobba extra under våren så finns goda möjligheter till det. En bra möjlighet för dig som vill tjäna extra pengar och komma in i jobbet redan innan sommaren.
Om jobbet
Som omsorgsmedarbetare kan du välja att jobba inom något av följande områden:
• Äldreomsorg
• Funktionsstöd/Socialpsykiatri
Oavsett vilket område du väljer så får du ett omväxlande och socialt arbete. Din uppgift är att hjälpa personer som behöver stöd i vardagen. Du samarbetar med personerna och ger service och omvårdnad på ett sätt som passar varje individ.
Du har möjlighet att välja om du vill jobba heltid eller deltid. Du kan även önska när i sommar du vill jobba. Vi ser så klart gärna att du jobbar så många veckor som möjligt under semesterperioden.
Du jobbar varierande tider dag, kväll, helg och även natt om du vill. Varierande arbetstider ger möjligheter att kombinera jobb med roliga sommaraktiviteter.
Förmåner
Hos oss får du utöver trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar även ett antal förmåner:
Vi erbjuder dig som sommarvikarie inom funktionsstöd eller vård och omsorg möjlighet
till sommarbonus med extra betalt.
Det finns möjlighet till två olika bonusar:
* Åttaveckors-bonus
* Söka tidigt-bonus
Du som arbetar sammanhållet i minst åtta veckor under sommarperioden får en veckas extra lön.
Du får bonusen under förutsättning att du:
* Arbetar minst åtta veckor sammanhållet under perioden vecka 25 till vecka 34 med en frånvaro på max 2 pass.
Söka tidigt-bonus
Du som ansöker tidigt kan få en bonus på 2000 kr.
Du får bonusen under förutsättning att du:
* Har avtalat om sommarjobb senast 31 mars.
* Arbetar minst åtta veckor sammanhållet under sommarperioden vecka 25 till vecka 34.
* En frånvaro på max 2 pass under den avtalade 8-veckorsperioden
• Gratis inträde till Sysslebäcksbadet.
• Möjlighet till friskvårdsbidrag där visstidsanställda får bidraget proportionerligt efter anställningens längd och sysselsättningsgrad.Kvalifikationer
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som
• har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
• är flexibel och noggrann.
• har lätt för att samarbeta.
• tar ansvar både för sitt eget och gruppens arbete.
Självklart är det en fördel om du har en vård- och omsorgsutbildning, men det är främst dina personliga egenskaper som är viktiga.Kvalifikationer
• Du behärskar det svenska språket i så väl tal som i skrift.
Körkort är meriterande och det är önskvärt om du är över 18 år.
Här kan du läsa mer:https://go-care.se/jobb/sommar-torsby-2026
ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.
