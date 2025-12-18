Sommarvikarierande Laboratorietekniker
Sunpine AB / Laborantjobb / Piteå Visa alla laborantjobb i Piteå
2025-12-18
Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en avancerad biobränsleråvara som bidrar i omställningen mot fossilfria transporter. Vi söker nu sommarvikarier som vill bli en del av ett företag i tillväxt och som är världsledande inom sitt område.
Om rollen
Som laboratorietekniker är du ett viktigt stöd i produktionsprocessen och bidrar med kvalitetskontroller för Logistik och Inköp. Du utför standardiserade analyser av våra produkter enligt fastställda metoder och rutiner.
Vad ger rollen dig?
Möjlighet att:
• arbeta praktiskt med laboratorieanalyser,
• utvecklas i en roll där noggrannhet och metodik är centralt,
• bidra till att våra produkter håller hög och jämn kvalitet.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Erfarenhet från arbete i laboratorium är meriterande. Du motiveras av struktur, noggrannhet och ordning.
Vill du veta mer?
Anställningen är ett sommarvikariat jun-augusti. Du ska vara 18 år när anställningen börjar.
Placeringsort: Piteå, Haraholmen
Kontakt: Valeri Naydenov, Chef R&D - 070-696 96 53
Välkommen in med din ansökan senast 15 februari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SunPine AB
(org.nr 556682-9122)
Haraholmen (visa karta
)
941 22 PITEÅ Arbetsplats
Sunpine AB Jobbnummer
9651832