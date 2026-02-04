Sommarvikarierande laboranter till QC
2026-02-04
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Vi söker sommarvikarierande laboranter till QC-C
Kemilaboratoriet ansvarar för kontroll av slutprodukten samt deltar i ett antal utvecklingsprojekt. Laboratoriet är välutrustat och här arbetar cirka 40 personer. De dominerande analysteknikerna på laboratoriet är kromatografi, spektroskopi, våtkemi och mikroskopi.
Tjänsterna är sommarvikariat under juni-augusti 2026. Placeringen är i Uppsala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som laborant är dina huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar:
• Varumottagning
• Laborativt arbete och analys av olika tekniker bland annat partikelräkning
• Resultatrapportering i SAP
• Provtagning i klimatrum
Vi söker dig som har
• Akademisk utbildning eller som är student inom analytisk kemi eller motsvarande samt
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska, även kunskaper i engelska är en fördel
Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera både med kollegorna på avdelningen och övriga funktioner inom företaget. Du är noggrann, ansvarstagande, flexibel och tar egna initiativ. Arbetet är både praktiskt och administrativt, du bör därför tycka om att skriva och dokumentera. Tempot kan stundtals vara högt och det förekommer korta tidsfrister vilket förutsätter god förmåga att hantera flera pågående aktiviteter samtidigt och göra relevanta prioriteringar, varpå du behöver vara stresstålig.
Tillsammans med chef, gruppledare och grupp planerar du eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, kompetens och förmåga att självständig utföra uppgifter inom satta tidsramar.
Vi erbjuder dig
En spännande och strategisk roll i en internationell organisation där du får möjlighet att påverka och utveckla framtidens IT.
Dessutom får du möjlighet att leda ett kompetent och engagerat team, där du får utveckla både människor och processer i en miljö som präglas av tillit och samarbete. Här får du en påverkansmöjlighet på riktigt genom att vara med och driva förändring, förbättra arbetssätt och bidra till hållbara lösningar. Det är en arbetsplats som värdesätter innovation, hållbarhet och samverkan, där din kompetens tas tillvara och din utveckling prioriteras. Tillträde omgående.Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chefer Ylva Kallin, ylva.kallin@fresenius-kabi.com
och Karin Munger, karin.munger@fresenius-kabi.com
.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
Ersättning

Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elin.lidman@fresenius-kabi.com Omfattning
