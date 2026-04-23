Sommarvikarierande Kommunvägledare/Kommunikatör
2026-04-23
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom kommunstyrelsen arbetar du nära de beslut som fattas i kommunen. Genom att se till helheten och vart vi är på väg arbetar vi med allt som kan tänkas beröra kommunens invånare och anställda. Det är vi som arbetar bakom kulisserna och håller ihop den röda tråden som leder kommunen i rätt riktning in i framtiden.
Arbetsuppgifter
På Hammarö kommuns Kontaktcenter skapar vi den bästa servicen till våra medborgare i kommunen. I Kontaktcenter är du ofta den första personen som medborgaren kommer i kontakt med oavsett om det är via telefon, chatt, sociala medier eller i vår reception. Du skapar därför ofta det första intrycket många besökare får av vår organisation.
Som kommunvägledare/kommunikatör så har du en nyckelroll, inte bara i att svara på frågor och vägleda, utan också i att fånga upp behov och informerar via kommunens kanaler ex. infartstavlor, webbplatser, evenemangskalender med mera.
I den här rollen får du möjlighet att kombinera service med utveckling. Du kommer att:
• Vara en del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer att medborgarna får rätt information och stöd redan vid första kontakten.
• Hantera frågor och enklare ärenden via flera kanaler från telefon och chatt till sociala medier och reception.
• Bidra till att upprätthålla kommunens kommunikationskanaler genom att fånga upp medborgarnas behov och kommunicera ut relevant och tillgänglig information.
• Samarbeta med kommunens kommunikatörer för att planera, producera och utvärdera innehåll som stärker kommunens varumärke och service.Kvalifikationer
Vi letar efter en person som brinner för både service och kommunikation.
• Vi söker dig som har en fullgjord 3-årig gymnasieutbildning och en eftergymnasial utbildning inom ett relevant område, såsom kommunikation, service, statsvetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av arbete i kontaktcenter, kundtjänst eller liknande miljöer är meriterande, men inte ett krav.
• Som person är det viktigt att du är serviceinriktad och har förmåga att bemöta människor i olika situationer. Du uppträder professionellt och fokuserat även i stressade situationer.
• Du kan snabbt ta in information och förmedla den vidare på ett pedagogiskt sätt.
• Din höga digitala kompetens gör att du enkelt kan växla mellan olika system och verktyg.
• Du har erfarenhet av att arbeta i flera kommunikationskanaler och möter dagligen människor via mejl, chatt och telefon.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Anställningsform: Vikariat 5 veckor (v.28-32) med chans till förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-07-06
Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att läsa om vad som gör just dig till en bra kommunvägledare/kommunikatör.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Kommunikationschef
Evelina Bäck evelina.back@hammaro.se 054-51 52 77 Jobbnummer
