Sommarvikarierande fysioterapeut till geriatrisk slutenvård
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Nu kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb för dig som är fysioterapeut och söker ett sommarvikariat inom geriatriken! En möjlighet till utveckling och unik chans att lära känna Stockholms Sjukhem som arbetsgivare. Vi söker fysioterapeuter till båda våra enheter på Bromma och Kungsholmen
Om rollen som fysioterapeut
Som fysioterapeut hos oss erbjuds du ett varierat arbete i en stimulerande miljö där du träffar patienter med olika diagnoser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat;
- bedömning och kartläggning av aktivitets- och mobilitetsförmåga
- individuell träning och uppföljning
- utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Vi arbetar teambaserat och utöver kontakt med andra fysioterapeuter så har du stöd från övriga kollegor i teamet så som arbetsterapeuter, dietister och logopeder samt omvårdnadspersonal och läkare. Vi arbetar med journalsystemet TakeCare.
Tjänsten är heltid under sommarperioden juni-augusti. Tillträde och lön enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Stockholms Sjukhem erbjuder akutgeriatrisk slutenvård i Bromma och på Kungsholmen. Vården bedrivs i multiprofessionella team i nära samarbete mellan personal, patient och närstående. Tillsammans utvecklar vi kvalitativa och hållbara rehabiliteringsinsatser samt att vi tillsammans med patienten skapar en trygg och säker hemgång. Vårt arbete präglas av prestigelöshet och omtanke där vi delar med oss av vår kunskap.
Är du vår nya kollega i sommar?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, kanske är du nyutexaminerad och vill få en trygg och lärorik start på din karriär. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du är kommunikativ, håller en hög servicenivå och är prestigelös i ditt förhållningssätt till omvärlden. Du uppskattar variationen, att växla mellan ett teamorienterat och individuellt arbetssätt. Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift samt har god datorvana.
I ansökningsprocessen får du ange om du önskar placering Bromma eller Kungsholmen.
Övrig information och ansökan
Tjänsten är ett sommarvikariat under perioden juni-augusti. Heltid 40 timmar/vecka. Flexavtal finns.
Låter det intressant? Då vill vi veta mer om dig!Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information kontakta enhetschef Bromma Annica Blix på tfn 08-12283016 eller enhetschef Laura Bohlin på tfn 08-12283014.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9662001