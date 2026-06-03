Sommarvikariera som assistent hos kvinna i Kopparberg
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljusnarsberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljusnarsberg
2026-06-03
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eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Jag är en 24-årig tjej som bor i Kopparberg. Jag är född med en grav CP-skada vilket gör att jag har ett omfattande rörelsehinder och är rullstolsburen. För att mitt liv skall fungera behöver jag få hjälp med allt som livet innebär.
Mina intressen är bland annat bad, massage och rörelseträning samt så går jag på daglig verksamhet en dag i veckan. Jag är en envis, orädd och glad tjej som gillar att vara aktiv då min ork och kropp tillåter och jag uppskattar glitter och glamour, då det är det som sätter guldkant på min vardag!
Vem är du?
Arbetsuppgifterna hos mig är mycket varierande. Som personlig assistent till mig finns du med mig överallt, du är min högra hand i allt jag gör. Vissa dagar är det full fart och andra dagar är det lugnare, allt beroende på min dagsform och mitt behov under dagen.
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa mig med allt i min dagliga livsföring. Du stöttar och tolkar åt mig under alla aktiviteter i och utanför hemmet, din arbetsplats är helt enkelt där jag befinner mig. Min assistans utförs varierande med enkel och dubbelbemanning. Du behöver kunna jobba självständigt.
Det ingår mycket sjukvårdande uppgifter i arbetet. Du behöver vara beredd på att arbete med mig när jag är på sjukhus. Du som söker ska vara rökfri. Du är flexibel, positiv och har en stor dos sunt förnuft. Det är ett plus om har erfarenhet av slemsug, bipap, hostmaskin och sondmatning.
Medicinska erfarenheter är meriterande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B Körkort är önskvärt och en fördel men inget krav.
Vad är det för tjänst?
Tjänsten är just nu som min sommarvikarie, mängden är flexibel utifrån hur du kan arbeta. Hos mig förekommer såväl dag, kväll och nattpass (vakennatt) under såväl vardagar som helger. Du behöver kunna arbeta samtliga tider på dygnet.
Skriv gärna med i din ansökan hur mycket du kan arbeta samt vilka veckor du är tillgänglig under sommaren.
För rätt person kan även möjlighet till förlängning finnas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare NÄRA AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9946382