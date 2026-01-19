Sommarvikarier till Villa Orrholmen i Karlstad
2026-01-19
Nu söker vi på Villa Orrholmens vårdboende i Karlstad sommarvikarier till sommaren 2026. Vår verksamhet bedrivs i nya fräscha lokaler och vi har ett härligt team på plats redo för att ta emot nya kollegor. Du får introduktionsutbildning med värdefull kunskap om omvårdnad och service.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Nu söker vi dig som vill ha ett varierande och utvecklande sommarjobb, som rustar dig för framtiden - oavsett var den är.
Självklart får du en introduktion som spänner över alla områden - från värdegrund, vår omsorgsfilosofi Den goda dagen, introduktion för hjälpmedel och förflyttning - till måltid, hygien och dokumentationsrutiner.
Här är några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Introduktionsutbildning
Ledarskapsutbildade chefer och små arbetsgrupper
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Som undersköterska/vårdbiträde spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop.
Om Villa Orrholmen
Verksamheten ligger nära Karlstads centrum och har Vänern belägen runt sig. Vi har totalt 60 lägenheter fördelade på tre plan. Två plan har totalt 40 platser för boende med demens och ett plan har 20 platser med inriktning somatik. Vi söker en undersköterska både till demensavdelning och till somatisk avdelning.
Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Demensakademin.
Gruppchefer: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även en talang för att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska/vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Lön: Timlön, vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enlig överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-02-28 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Ida.bergmanwenkler@vardaga.se
eller Ahmaad.abbud@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra. Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Stationsgatan 2 (visa karta
)
655 60 MOLKOM Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9691725