Sommarvikarier till Vardaga hemtjänst Östermalm - Vardaga AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Vardaga AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-06Vi söker sommarvikarier som vill arbeta inom hemtjänst i sommarHos oss på Vardaga hemtjänst Östermalm arbetar det idag 85 medarbetare och vi har hela Östermalm som upptagningsområden. Vårt kontor ligger på Skeppargatan nära till tunnelbanan.Ditt uppdragArbetet består av att hjälpa äldre personer i deras egna hem med personlig omvårdnad, måltidshjälp, serviceinsatser så som inköp och städ och att besvara inkommande trygghetslarm. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra social dokumentation.Tjänsen är ett anställning under sommaren med arbete under dagtid, kvällstid eller natt.Skriv i ansökan vilken arbetstid du söker - dag, kväll eller natt.Arbetstiden är:Dagtid 07.30 till 16.00Kvällstid 16.00 till 22.30Natt 21.45 till 08.00 (speciella krav ställs på sökande till natt)För att vara aktuell för arbete ska kunna arbeta varnann helg och som minst under 5 veckor i sommar och under veckorna 27 till 34.2021-04-06Vi söker dig som har intresse eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du är lyhörd för våra hemtjänstkunders behov och tycker om att kommunicera då arbetet är av social karaktär. Du har en humanistisk människosyn och är ödmjuk och ansvarsfull. Du förstår vikten av ett gott bemötande i alla situationer och av att följa de rutiner och arbetssätt som finns på arbetsplatsen.Du behöver kunna skriva, läsa och förstå svenska mycket bra för att kunna klara av arbetet.Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad och du måste vara minst 18 år och kunna utföra alla slags arbetsuppgifter som ingår i arbete på hemtjänst.Vi erbjuderVi erbjuder ett givande arbete där just du kan göra skillnad för den äldre. Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö, individuellt satt lön och ett väl utarbetat introduktionsprogram.Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning utifrån kollektivavtal och erfarenhet.Tillträdesdag: i juni månadSista dag att ansöka är 10 maj 2021För att ansökan skicka ansökan till: Irina.Potapoff-timoniemi@vardaga.se Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobil: 076-621 73 30, Mail: haralampos.kalpakas@vardaga.se Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 14, Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se På Vardagas cirka 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Varaktighet, arbetstidDeltid Sommaren 2021Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Vardaga AB5674513