Sommarvikarier till Vård- och omsorgsförvaltningen
Åtvidabergs Kommun / Undersköterskejobb / Åtvidaberg Visa alla undersköterskejobb i Åtvidaberg
2025-12-19
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Är du redo för ett meningsfullt och viktigt sommarjobb? Åtvidabergs kommun söker nu engagerade sommarvikarier
Inom vård och omsorg är engagemanget högt och vi strävar, varje dag, efter att skapa en meningsfull tillvaro för våra medmänniskor. Tillsammans arbetar vi med glädje och omtanke!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på vilken arbetsplats du jobbar på, men innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad: Hjälpa till med hygien, påklädning och måltider.
Aktiviteter och social samvaro: Bidra till en meningsfull dag genom promenader, samtal och aktiviteter.
Våra arbetsplatser
Äldreomsorg
Du stöttar äldre personer i deras vardag för att de ska kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Särskilt boende:
Du arbetar i team kring de boende, och fokus ligger på personlig omvårdnad, service och att skapa en meningsfull vardag i boendemiljön.
Hemtjänst:
Du arbetar självständigt hemma hos brukaren och ger stöd med både omvårdnad och serviceinsatser.
Funktionsstöd
Gruppbostad/korttidsverksamhet
Du stöttar med barn eller vuxna med intellektuell funktionsvariation i deras hem eller på korttidsverksamhet.
Personlig assistans
Som personlig assistent arbetar du tillsammans med en enskild individ i dennes vardag. Du har individens hem som din arbetsplats och finns till hands efter individens behov.
Socialpsykiatri
Inom socialpsykiatrin arbetar du med att stötta vuxna personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Uppdraget handlar om att ge individanpassat stöd för att underlätta vardagen och stärka personens förmåga till självständighet.
Du som söker
Vi söker dig som har fyllt 18 år. Vi ser gärna att du studerar till eller är utbildad undersköterska, barnskötare, skötare, fritidsledare eller annan utbildning inom omvårdnad, psykiatri eller LSS. Har du tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete genom arbete eller praktik är det meriterande. I vissa verksamheter kan det vara nödvändigt att kunna cykla, medan andra kan kräva körkort.
Eftersom arbetet innefattar mycket kommunikation och dokumentation krävs det att du har en god förmåga att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket.
För att trivas i jobbet ser vi att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att stötta individer i deras vardag. Du är flexibel, ansvarsfull och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Om anställningen
Vi söker sommarvikarier som vill jobba vi under veckorna 25 - 32.
Arbetet i våra verksamheter bedrivs dygnet runt vilket innebär oregelbundna arbetstider. Arbete på kvällar, helger och nätter förekommer.
Om rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars. Vi rekryterar fortlöpande, så vänta inte med din ansökan.
Åtvidabergs kommun begär in utdrag ur belastningsregister för den som ska erbjudas anställning i brukarnära verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd.
Åtvidabergs kommun har tagit bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Du kommer istället få besvara urvalsfrågor kopplade till tjänsten du söker.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
* Fyllt 18 år Ersättning
