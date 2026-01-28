Sommarvikarier till våra Särskilda Boende
2026-01-28
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi engagerade och ansvarstagande sommarvikarier till våra särskilda boenden i Hörby kommun inför sommaren.
Som sommarvikarie inom våra särskilda boenden arbetar du med att ge omsorg, trygghet och stöd till äldre personer. Arbetsuppgifterna varierar men kan bland annat innebära:
Personlig omvårdnad och service
Stöd i vardagliga aktiviteter
Socialt bemötande och samtal
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samarbete med kollegor och andra professioner
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Har god kommunikationsförmåga i svenska
Har utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg vilket är meriterande men inget krav
Kan arbeta dag, kväll och helg under sommaren
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Introduktion och stöd av erfarna kollegor
Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Ett härligt team och en arbetsplats där vi värnar om både brukare och personalKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är 18 år eller äldre.
* Har ett stort intresse av att arbeta med människor i team med brukaren i fokus.
* Har utbildning eller erfarenheter av tidigare omvårdnadsarbete är meriterande.
* Är trygg i dig själv, nyfiken och ansvarstagande.
* Är flexibel och har en positiv inställning till jobbet inom äldreomsorgen.
* Kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
* Kan tala och skriva svenska språket.
För att du ska vara redo för ditt arbete får du introduktion hos oss. Hos oss finns alltid en chef, samordnare eller kollegor som hjälper dig.
Rekrytering sker löpande.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in innan erbjudande om anställning kan ges.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
