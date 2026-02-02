Sommarvikarier till Uppsala kommuns äldreomsorg
2026-02-02
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du över 18 år med både empati och energi som vill arbeta med äldre personer i Uppsala kommun? Vi erbjuder ett varierande arbete där du får göra skillnad i människors vardag samtidigt som du får möjlighet att växa som person. Välkommen till kommunens äldreomsorg!
Sommarjobba i Uppsala kommun och bidra till att personer med olika funktionsnedsättningar kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du möter personernas individuella behov och ser till att de får en bra vardag och känner sig trygga. Det finns flera olika verksamheter över hela Uppsala, både centralt och på landsbygden.
Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter innebär en vardag fylld av varierade uppgifter som utgår från vad den specifika brukaren behöver samt vart du arbetar. I alla våra verksamheter får du ett meningsfullt arbete där du göra verklig skillnad. Du kan läsa mer om våra verksamheter nedan: ÄldreboendePå ett vård- och omsorgsboende skapar du trygghet och gemenskap för de boende. Ditt arbete gör deras vardag både meningsfull och trivsam.HemvårdenInom hemvården stöttar du äldre att leva ett självständigt liv i sitt eget hem. Du tar dig mellan brukarnas hem med hjälp av cykel alternativt bil. Här får du en social och varierad vardag som utgår från vad den specifika brukaren behöver. KorttidsboendePå korttidsboende ger du stöd till äldre under en övergångsperiod medan deras framtida behov utreds. Arbetet är omväxlande och betydelsefullt.DagverksamhetDagverksamheten erbjuder social gemenskap och aktiviteter för personer över 65 år med demensdiagnos, har haft en stroke eller med behov av fysisk träning. Här skapar du en stimulerande och trygg miljö för äldre.Läs mer om vad jobben innebär på. (https://www.uppsala.se/jobb/tillfalliga/sommarjobba-inom-vard-och-omsorg/)
KvalifikationerVi söker dig som:
• har fyllt 18 år
• har gått ut eller går i gymnasiet eller motsvarande vuxenutbildning
• har goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
• är bekväm med digitala hjälpmedel som dator, smart telefon och surfplatta.
Det är meriterande om du:
• är utbildad eller håller på att utbildade dig inom till exempel vård- och omsorg- eller andra relevanta områden
• har erfarenhet av att arbeta med människor
• i vissa verksamheter behöver du ha ett b-körkort
• i vissa verksamheter behöver du kunna cykla, i alla väder.
Som person är du:
• bra på att samarbeta
• har en förmåga att anpassa dig till när saker förändras
• besitter en empatisk förmåga
• har energi att vara engagerad i ditt arbete.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Frida Sjöholm eller Kevin Jakobsson, rekryterare på rekryteringsenheten: sommarvikariat.vardochomsorg@uppsala.se
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
