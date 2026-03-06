Sommarvikarier till Stabbarpsgården HVB & stödboende
AB Stabbarpsgården / Behandlingsassistentjobb / Eslöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Eslöv
2026-03-06
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Stabbarpsgården i Eslöv
Stabbarpsgården söker nu sommarvikarier som vill arbeta med ungdomar i behov av stöd och som vill vara en del av en professionell och engagerad personalgrupp.
Arbetet passar särskilt bra för dig som studerar eller planerar att studera inom socialt arbete och som vill få inblick i hur professionellt behandlingsarbete inom HVB bedrivs i praktiken.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära ungdomar i deras vardag och bidra till att skapa stabilitet, utveckling och framtidstro i en utsatt livssituation. Erfarenheten från arbetet hos oss är ofta värdefull för dig som planerar en framtid inom socialt arbete.
Inför sommaren erbjuder vi introduktion i verksamheten och möjlighet att arbeta tillsammans med ordinarie personal för att successivt komma in i arbetet. För rätt personer finns även möjlighet till fortsatt timanställning efter sommaren.
Om Stabbarpsgården
Stabbarpsgården är en småskalig verksamhet som bedriver både HVB och stödboende för ungdomar i åldern 14-20 år med psykosocial problematik. Många av ungdomarna har erfarenheter av svårigheter i relationer, skolgång eller psykisk hälsa, och en stor andel har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vår ambition är att skapa en trygg, strukturerad och så normaliserad vardag som möjligt för ungdomarna. Den dagliga miljön ska vara hemlik och förutsägbar, samtidigt som arbetet präglas av ett professionellt och reflekterande förhållningssätt.
Verksamheten har funnits i över 25 år och arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem baserat på Socialstyrelsens föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Personalgruppen består av behandlingspedagoger, beteendevetare och socionomer som arbetar nära varandra i det dagliga arbetet.
I behandlingsarbetet utgår vi bland annat från:
• traumamedveten omsorg (TMO)
* lågaffektivt bemötande
* kravanpassning och tydlig struktur i vardagen
* metoder för impulskontroll och självreglering, bland annat RePulse
Stabbarpsgården har totalt 13 platser fördelat på två enheter.
Verksamheten ligger i Eslöv med god pendlingsmöjlighet från bland annat Lund och Malmö.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som behandlingspersonal är du en viktig del av ungdomarnas vardag.
Arbetet innebär bland annat att:
• skapa och upprätthålla trygga relationer till ungdomarna
* bidra till struktur och stabilitet i vardagen
* delta i aktiviteter, samtal och praktiskt stöd
* dokumentera i verksamhetens journalsystem
* samarbeta med kollegor kring ungdomarnas utveckling
Arbetet innehåller även vardagliga sysslor som matlagning, städning och bilkörning tillsammans med ungdomarna.
Arbetet ställer krav på gott omdöme, samarbetsförmåga och förmåga att behålla lugn även i pressade situationer.
Vi söker dig som
• är lugn, trygg och har ett gott omdöme
* har intresse för socialt arbete och ungdomars utveckling
* har förmåga att skapa relationer även i utmanande situationer
* trivs med att samarbeta i arbetsgrupp
* kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du:
• studerar eller har studerat exempelvis socionomprogrammet, beteendevetenskap, socialpedagogik eller annan relevant utbildning
* har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar eller inom socialt arbete
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, helg och ibland natt.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Ansökningar hanteras löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: jobb@stabbarpsgarden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stabbarpsgården
(org.nr 556576-0518) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stabbarpsgården Jobbnummer
9782234