Sommarvikarier till Socialpsykiatrin
2026-03-05
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Västerås
, Stockholm
Vill du arbeta i en verksamhet där du varje dag gör konkret skillnad för människor med komplexa stödbehov? Nu söker vi engagerade stödassistenter till flera boenden inom Socialpsykiatrin i Enköpings kommun.
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Hos oss får du använda din kompetens för att skapa verklig nytta för kommunens invånare - samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Enköpings kommun tillämpar rök- och doftfri arbetstid.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med tydligt fokus på delaktighet, utveckling, rättssäkerhet och ett professionellt bemötande. Vi har nära ledning, tvärprofessionellt samarbete och ett motiverande förhållningssätt (MI) som grund i vårt arbete.
Tjänsterna finns inom Socialpsykiatrins boenden - Enberga, Solgården och Duvhöksgränd. Våra verksamheter erbjuder trygghet, struktur och stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet och varierande stödbehov.
Vi samarbetar nära med sjuksköterskor, andra professioner, kundens nätverk och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ.
Vid ansökan anger du gärna vilket boende du är intresserad av:
* Enberga - Samsjuklighetsboende
För personer med psykisk funktionsnedsättning och skadligt bruk av narkotika/alkohol.
* Solgården - Socialpsykiatriskt boende
För personer med psykisk funktionsnedsättning och blandade stödbehov.
* Duvhöksgränd - Litet specialiserat boende
Ett boende med en kund, där personal arbetar dygnet runt och ger omfattande stöd.
I första hand söker vi timvikarier som kan arbeta dag, kväll, helg och eventuellt natt. Under sommaren finns möjlighet till fast rad.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som stödassistent möter du personer med olika typer av psykiska och sociala utmaningar. Ditt uppdrag är att ge individanpassat stöd som stärker förmågan att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med vardagsnära och motivationsstöd
* Ge stöd i vardagliga aktiviteter och rutiner.
* Genomföra individuella samtal med fokus på motivation, återhämtning och självständighet.
* Stödja personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
* Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor, anhöriga och andra professionella aktörer.
* Bidra till trygghet, struktur och kontinuitet i kundens vardag.
* Hantera delegerade insatser enligt gällande rutiner.
* Föra dokumentation enligt lagar och riktlinjer.
Du får god introduktion, stöd och handledning och du förväntas samtidigt bidra aktivt till utvecklingen av våra arbetssätt.KvalifikationerKvalifikationer
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
* B-körkort.
* Förmåga att skapa trygghet, bygga relationer och motivera.
Meriterande
* Arbetslivserfarenhet inom missbruksvård, socialpsykiatri, LSS eller annan likvärdig erfarenhet.
* Utbildning som behandlingspedagog, socialpedagog, undersköterska, beteendevetare eller annan relevant utbildning.
* Erfarenhet av arbete med personer med samsjuklighet.
* Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem.
* Erfarenhet av arbete i bostad med särskild service.
* Utbildning eller erfarenhet inom MI, psykiatri eller beroendeproblematik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb:
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
