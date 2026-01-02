Sommarvikarier till socialpsykiatri och missbruk
Brinner du för att arbeta med människor inom socialpsykiatrin och missbruksområdet? Vill du jobba minst fyra veckor sommaren 2026 och gärna extra nu under våren? Då ska du söka till oss. Vi söker sommarvikarier med en stor bredd av erfarenheter och rätt attityd.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Som vikarie anställs du av HR-enheten för kompetensförsörjning och lön. Vi har behov av vikarier som kan arbeta både med kort varsel och med längre framförhållning. Vi söker nu sommarvikarier till Alléns boende, boendestödet och stödboendet Runristaren som kan jobba minst fyra sammanhängande veckor under sommarperioden, v.24-33 och gärna extra som timvikarie redan nu under våren.
Boendestödet erbjuder stöd för målgruppen inom socialpsykiatrin och är en verksamhet som bedrivs dagtid, måndag-fredag.
Alléns boende är en bostad med särskild service enligt SoL inom socialpsykiatrin. Verksamheten riktar sig till vuxna personer med psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation.
Stödboendet Runristaren är ett stödboende för personer med socialpsykiatrisk och/eller missbruksproblematik. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens öppenvård där vi bland annat erbjuder psykosocial behandling och missbruksbehandling. Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie har du ett viktigt och meningsfullt arbete där du gör skillnad och påverkar människors vardag varje dag. Arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetsområde, men gemensamt är att alltid ha kundens bästa i fokus.
Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Som boendestödjare går du hem till våra kunder och på ett pedagogiskt och motiverande sätt coachar dem i att planera och strukturera sin vardag. Vi coachar våra kunder i vardagliga göromål, att planera inköp, olika typer av ärenden, komma i kontakt med myndigheter och vårdgivare, samt vid behov följa med på bokade möten. Boendestödet arbetar med metoden ESL, ett självständigt liv. Arbetet utgår från individens behov och inom ramen för det individuella uppdraget.
På Alléns boende arbetar du själv ute hos kunderna, men med nära samarbete med samordnaren och övriga i teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kundnära arbete i form av individuellt anpassat stöd såsom socialt stöd, struktur, ADL, medicindelning samt viss omvårdnad. Det huvudsakliga arbetet sker i kundernas lägenheter, men du kommer även att stötta kunder till besök och i ärenden utanför hemmet. Boendet är bemannat dygnet runt med sovande jour nattetid. Som timvikarie kan du bli erbjuden pass både dagtid och nattetid.
På Runristaren består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av kundnära arbete i form av individuellt anpassat stöd såsom socialt stöd, struktur, planering och ADL. Den huvudsakliga arbetsplatsen är på boendet, men du kommer även stötta kunder till besök och träffar utanför boendet, t.ex. på vårdinrättningar, myndighetskontakter m.m. Du kommer även vara delaktig i att sköta de dagliga hushållssysslorna och andra vanligt förekommande uppgifter på ett boende. Boendet har dygnet runt bemanning med sovande jour nattetid. Som timvikarie kan du bli erbjuden pass både dagtid och nattetid. På Runristaren arbetar du själv på plats på boendet.
Det som är gemensamt för samtliga enheter är att arbetet är mycket omväxlande och stimulerande och kräver förmåga att kunna arbeta flexibelt och självständigt. Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, kunna tala, läsa, skriva och förstå instruktioner på svenska.
• B-körkort
• Erfarenhet av tidigare arbete inom liknande verksamheter eller med liknande målgrupper
• Meriterande med eller pågående utbildning inom vård och omsorg, socionom, psykologi eller pedagogik
• Meriterande är erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet samt gärna psykisk ohälsa.
• Meriterande med kunskaper kring psykiatriska/ neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt beroendeproblematik
• Meriterande om du har relevant utbildning inom området, samt utbildning i lågaffektivt bemötande, ESL samt MI Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du har ett stort engagemang för att ge stöd och hjälp till andra människor.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Tjänsten är intermittent (en behovsanställning där du får ersättning per arbetad timme). Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 16 mars.
För mer information:
Mejla hr-vikarie@vallentuna.se
. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9667019