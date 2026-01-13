Sommarvikarier till personlig assistans i Halmstad
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad
2026-01-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Halmstad
, Laholm
, Höganäs
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Det vi söker är engagerade och positiva vikarier inför sommaren till våra kunder i Halmstad. Våra kunder vill ha assistenter som är stolta över sitt yrke, närvarande i stunden och som vill vara en del av våra team.
Vi ser gärna att du börjar som vikarie redan nu, med möjlighet till fortsatt arbete även efter sommaren.
Om rollen
Som personlig assistent är din arbetsplats där kunden befinner sig. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och kan omfatta allt från vardagssysslor och personlig omvårdnad till att följa med på utflykter, resor och olika aktiviteter. Tillsammans skapar vi möjligheter för våra kunder att leva det liv de önskar.
Arbetstiderna varierar och kan inkludera dygnspass, dag, kväll, natt och helg. Hos flera av våra kunder finns möjlighet att börja som timvikarie redan nu - och gärna fortsätta året runt.
Att arbeta som personlig assistent innebär att du gör verklig skillnad i en annan människas liv. Det är stort.
Vi söker dig som är
Pålitlig och ansvarsfull
Lyhörd
Flexibel
Meriterande
Utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg
Körkort och tillgång till bil
Vi tillämpar bakgrundskontroll på alla som går vidare i rekryteringen.
Du behöver ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
