Sommarvikarier till Personlig assistans
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-02-02
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Socialförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen att arbeta inom personlig assistans i sommar! Här möts du av glädje, gemenskap och ett meningsfullt uppdrag. Vill du ha ett jobb som verkligen betyder något? Ett jobb där du får se direkta resultat av ditt engagemang och din omtanke? Då är ett arbete med personer med funktionsnedsättningar något för dig. Du kommer att utvecklas personligen och professionellt, utmanas att tänka nytt och få en djupare förståelse för mänsklig mångfald. Varje dag är en möjlighet att lära och växa.
Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Inom personlig assistans kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsnedsättningar. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Arbetsuppgifterna är sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. Arbetet sker i brukarnas egna hem
Arbetstider varierar, det kan vara dag, kväll och helg eller natt samt jourpass/dygn.Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år och det är meriterande om du har en utbildningsbakgrund från Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande, alternativt om du har arbetat inom vården tidigare.
Som person vill vi att du är flexibel, lyhörd för andras behov, noggrann, serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett bra bemötande. Du har även lätt för att samarbeta med chef, kollegor och andra yrkeskategorier och du kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Under ditt arbetspass har du ansvar för att brukaren får en säker och trygg omvårdnad.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift, vissa brukare kan ta emot engelsktalande personal. Om du blir aktuell för anställning erbjuds du introduktion.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande är B-körkort då vi har brukare som bor utanför centrala Boden.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att det inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag (Kontroll av egna uppgifter), se länk via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför en eventuell anställning behöver du också kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, det gör du genom att uppvisa att du antingen har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302954". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Personalsamordnare, Personlig assistans
Madeleine Karlsson 0921-62592 Jobbnummer
9716141