Sommarvikarier till OKQ8 Kundservice
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill visa vägen i utvecklingen av vår bransch, så att fler kan ta sig fram, ta hand om sitt fordon och driva verksamheter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling, på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Nu söker vi dig som vill ha ett roligt och fartfyllt sommarjobb som kundservicemedarbetare. Tillsammans med oss andra kundservicemedarbetare i Avesta kommer du ta emot inkommande samtal från OKQ8:s privat- och företagskunder. Du kommer att svara på våra kunders frågor och hjälpa till att lösa de problem som kan uppstå i deras vardag, primärt genom telefonkontakt men även via andra digitala kanaler. Vi hanterar frågor från våra bankkunder, företag, medlemmar och stationskunder.
Utbildning sker på plats för att du ska känna dig trygg i våra produkter och system för att kunna bistå kunden på bästa sätt. Våra Arbetstider är vardagar 8.00-16.15
Vi söker nu sommarvikarier för sommaren 2026. Startdatum kommer vi överens om och sista arbetsdag är fredagen V.34
Söker du denna tjänst är tanken att du ska täcka upp för personalen som går på semester och på så vis förutsätter vi att du själv inte önskar någon ledighet under sommaren.
Dig som är 18 år eller äldre och som kan arbeta och kommunicera med olika sorters människor. Som kundservicemedarbetare ser vi att du har en vilja att hjälpa till och värdesätter att våra kunder får service av högsta kvalité. Du är en social lagspelare med en positiv inställning och med ansvarstagande för att dina arbetsuppgifter blir utförda.
Du bör ha goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
På OKQ8 Kundservice i Avesta är vi ca 60 medarbetare som sitter i trivsamma lokaler alldeles intill Dalälven. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan, dock senast 2026-04-07.
Som ett led i vår rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll varav en del av kontrollen innebär utdrag ur polisens belastningsregister och en annan del innebär en kreditkontroll.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
- God systemvana och lätt för att arbeta med digitala verktyg.
- Ansvarstagande och har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
- Erfarenhet med att arbetat med telefonen för kundkontakter.
- Erfarenhet inom kundservice, försäljning eller serviceyrket.
Hos oss på OKQ8 får du arbeta i en flexibel miljö med viktiga och varierande arbetsuppgifter. Vi uppmuntrar samarbete, innovation och utveckling - och vi tror på att vi tillsammans gör varandra bättre. Här blir du en del av en familjär kultur där vi stöttar varandra, har roligt tillsammans och där du ges möjlighet att växa och göra skillnad. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som minskar utanförskap och främjar mångfald.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via rekryteringkundservice@okq8.se
Placeringsort: AvestaTillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Sommarvikariat, tidsbegränsad anställning.
För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bjudas in till en chattbaserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du genomför intervjun när det passar dig - den tar cirka 8-10 minuter och du får direkt feedback.
Huberts AI-intervju är vårt standardflöde och ett snabbt, smidigt och rättvist sätt att inleda vår dialog. Vill du hellre bli screenad av en rekryterare (i mån av tid)? Skicka ett mejl till rekrytering@okq8.se
och meddela det. Vi tar inte emot CV via denna mail, du måste fortfarande ansöka via denna annons.
Vi rekommenderar Hubert för en effektiv, rättvis och modern kandidatupplevelse.
Tips och råd inför din intervju hittar du här: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OK-Q8 AB
https://www.okq8.se/jobba-hos-okq8/
