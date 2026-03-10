Sommarvikarier till Nytida Entreprenad Lerum
Nytida AB / Vårdarjobb / Lerum
2026-03-10
"Vi gör världen lite bättre, en människa i taget"
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Vi söker sommarvikarier till Brahevägen, Fredriksberg och Fredriksäng
Verksamheterna består av två gruppbostäder i Stenkullen och en servicebostad i Floda. På gruppbostäderna bor det sammanlagt elva personer med intellektuell funktionsnedsättning i blandade åldrar. Verksamheterna är mycket inriktade på aktiviteter och social samvaro. Allt ifrån olika utflykter, såväl nära som långt bort, till fester, grillkvällar och pyssel på hemmaplan. På servicebostaden bor sju personer och där är det i högre utsträckning individuella aktiviteter, men kvällar och fina sommardagar goda tillfällen för gemensam samvaro.
Ditt uppdrag
I rollen som stödassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övrig personal arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.
I dina uppgifter ingår att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Tjänstgöringsgraderna är ca75-100% Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, natt (sovande jour) och helger. Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Du har gärna gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan utbildning som bedöms likvärdig som exempel barn och fritid. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En arbetsplats med fantastiska, engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Övrig information
Anställningsform: Månadsanställning under sommarmånaderna med möjlighet till timanställning efter sommarperioden.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 20260430, men anställning sker löpande under perioden.
För mer information kontakta: Annicka Brattberg, verksamhetschef
Telefon: 0733 230105
Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 14, Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se Så ansöker du
