Sommarvikarier till Nytida Entreprenad Borås
Nytida AB / Vårdarjobb / Borås Visa alla vårdarjobb i Borås
2026-01-23
Nu söker vi på Nytida Entreprenad Borås sommarvikarier för våra elva verksamheter.
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss i sommar?
Vad gör vi? Hos oss på Nytida får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att stötta barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Tillsammans lagar vi mat, städar, går på utflykter, tränar, samtalar och mycket mer. Vi söker dig som vill lära känna, förstå och vara en del av en annan persons liv.
Till dig från oss...
Introduktion
Förmånsportal med rabatter
Vi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är. Ofta är sommarjobbet en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Om Nytida Entreprenad Borås
Vi har elva enheter i Borås, varav två av dessa är personkrets 2 och resterande gruppbostäder tillhör personkrets 1. Våra gruppbostäder är hemtrevliga och väl inarbetade enheter. På våra boenden bor både kvinnor och män med varierande behov och stöd. Våra gruppboende ligger utspridda i hela Borås varav tre av enheterna ligger i Viskarfors.
På boendena finns personal dygnet runt. Du som söker ska kunna arbeta alla typer av pass som vi har som dag, kväll, helg och jour. Anställningen gäller semestervikariat med möjlig fortsättning som timanställd vikarie därefter. Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig. Här arbetar vi med djur i vården och vi har regelbundna besök av terapidjur.
Din erfarenhet och kunskap
Du som söker har erfarenhet av målgruppen och är van att arbeta både självständigt och i team. Du är bra på att pusha och motivera och har hjärtat på rätta stället. Du har goda kunskaper i svenska, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av målgruppen. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, är ansvarskännande och har personlig mognad. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Det är meriterande om du har B-körkort då vi har två verksamhetsbilar och boenden som gärna vill ha en aktiv fritid.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse (sommarvikariat) Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna:
Linnea Svensson Verksamhetsutvecklare entreprenad region 4 076-319 24 71 linnea.svensson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. nytida.se Så ansöker du
