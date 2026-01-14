Sommarvikarier till Norrköpings returpunkter
2026-01-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vi söker nu sommarvikarier till våra fem returpunkter i Norrköping med omnejd. Arbetet innebär både helgarbete och arbete på vardagar. Som miljöarbetare arbetar du med att hänvisa och hjälpa besökare att sortera rätt samt tillsyn och städning på anläggningen. Du kommer även att kontrollera lagersaldon och beställa transporter.
Om dig
Vi söker dig som har B-körkort och är miljöintresserad. Du trivs med att arbeta i en utomhusmiljö och kan hantera ett ibland fysiskt krävande arbete. Då arbetet sker tillsammans med kollegor är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Som miljöarbetare hos oss har du en viktig roll som Nodras ansikte utåt gentemot våra kunder, därför är det av stor vikt att du har en vilja och förmåga att ge bra service och ett gott bemötande. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och kan behålla lugnet i stressiga situationer.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på arbetet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Som timanställd hos oss får du ett roligt och aktivt arbete. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten kontakta gruppchefen Niklas Zinderland e-post: niklas.zinderland@nodra.se
Facklig information får du av Nina Broman Costa (Svenska Transportarbetareförbundet, avd 4) tfn. 010-480 31 43.
Ansök
Tjänsten är tidsbegränsad under sommaren 2026.
Sista ansökningsdagen är 1 mars.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nodra AB
(org.nr 556526-9445), https://www.nodra.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9682992