Sommarvikarier till Njord hemvård i Uppsala
Forenede Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-03-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Uppsala
, Österåker
, Täby
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Forenede Care söker dig som vill jobba som vårdbiträde/undersköterska och vill jobba under hela eller delar av sommaren till vår hemtjänst Njord hemvård i Uppsala
Som vårdbiträde/undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till vår hemtjänst.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Vi söker nu nya vårdbiträde/undersköterska till hemtjänsten i sommar på Njord hemvård.
Njord hemvård har sitt kontor i Gränby området där vi utgår dagligen. Vårt upptagningsområde löper från lokalen mot centrum, Kvarngärdet, Svartbäcken, Tunabackar samt Nyby och Gamla Uppsala. Bra bussförbindelser finns och det tar ca 20 minuter att gå från centrum.
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som vårdbiträde/undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som vårdbiträde/undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge.
Vi söker just nu flera sommarvikarier på heltid/deltid sysselsättningsgrad "75 -90 %" med startdatum enligt överenskommelse.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• Kan cykla
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård och körkort
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan, Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som vårdbiträde/undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling, Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal, Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
2026-04-06
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453896-1910591". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Liljefors torg 4 (visa karta
)
754 31 UPPSALA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9816810