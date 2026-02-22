Sommarvikarier till Nacka seniorcenter Sjötäppan
Nacka kommun / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-02-22
Är du utbildad undersköterska, studerar inom vård och omsorg eller har ett intresse för arbete med äldre? På Sjötäppan i Saltsjöbaden söker vi nu sommarvikarier som vill bidra till trygg omsorg av hög kvalitet. Vi välkomnar dig som är serviceinriktad, engagerad och trivs med att arbeta i team. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter består av fyra boenden, och Sjötäppan är vackert beläget vid Neglingeviken i centrala Saltsjöbaden, omgiven av en stor trädgård och fina promenadstråk vid vattnet. På boendet finns både somatiska avdelningar och demensavdelningar, hemlagad mat från eget kök samt en aktiv social verksamhet där kunderna erbjuds dagliga aktiviteter. Läs mer om oss här.
Som sommarvikarie arbetar du för att de äldre får leva ett värdigt liv och känna trygghet. Du utgår från kundens individuella behov och ger stöd med omvårdnad, omsorg, service och trygghet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat omvårdnad, hygien, larmhantering, sociala aktiviteter samt dokumentation.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg (07.00-21.00) samt natt (21.00-07.00). Vi ser gärna att du kan börja redan nu och ta minst åtta pass per månad. Under sommarperioden arbetar du efter fast schema i minst 6 veckor under perioden mitten av juni till slutet av september. Parkering finns precis utanför verksamheten, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetet med bil.
För denna tjänst krävs att du har:
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Minst 18 år
Det är meriterande om du även har:
• Avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg
• Erfarenhet av att arbeta med äldre
• Erfarenhet av att bemöta människor demensdiagnos
• Dokumentationsvana och systemvana
Är det du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga, är flexibel och tar ansvar. Du behöver kunna arbeta självständigt och fatta trygga bedömningar i stunden. Arbetet kräver lyhördhet, empati och personlig mognad då du arbetar nära kunden. God fysisk förmåga behövs eftersom lyft och förflyttningar förekommer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som sommarvikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen inom äldreomsorgen i Nacka kommun. Möjlighet finns att arbeta som timvikarie både före och efter ditt sommarvikariat.
Nacka kommun arbetar med öppenhet och mångfald och tror på varje medarbetares vilja, kunskap och förmåga.
Läs mer om våra förmåner här:
Din anställning | Nacka kommun
Hälsa och förmåner | Nacka kommun
Försäkringar och pension | Nacka kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister
I Nacka kommun krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister (Skola och förskola) i samband med anställning. Länek till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och ber dig istället svara på urvalsfrågorna i samband med din ansökan. Urvalet sker löpande och bedömningen baseras på ditt CV och frågor du besvarar i ansökan. I processen ingår gruppintervju och referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Mithoo Theander mithoo.theander@nacka.se 087188705 Jobbnummer
9756398