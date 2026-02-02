Sommarvikarier till LSS specialboende Stenebrunn!
2026-02-02
Vill du att ditt sommarjobb ska präglas av personlig utveckling? Vill du möta härliga hyresgäster i vår verksamhet och samarbeta med engagerade och kompetenta kollegor? Gillar du utmaningar och vill du få användning för din kreativitet och givna fingertoppskänsla i mötet med de som vi är till för?
Då är du välkommen till oss på ett av Sveriges mest individanpassade specialboende enligt LSS! Här kommer du att möta och stödja människor med unika och komplexa stödbehov i en vacker miljö strax utanför Kumla. Vi är en arbetsgrupp om ca 30 personer och en enhetschef som finns på plats mitt i verksamheten. Vi söker nu cirka 12 sommarvikarier. Då det krävs en lång inskolning för att bygga trygga relationer är det en fördel om du kan börja jobba hos oss så tidigt som möjligt före sommaren.
Jag som arbetar som enhetschef heter Örjan Andersson och jag drivs av att utveckla verksamheten och att införa kunskapsbaserade metoder i kombination med beprövade erfarenhet och personcentrerat förhållningssätt. Jag är också mycket mån om att tillvarata medarbetarnas engagemang vilket jag ser som helt avgörande för kvaliteten på ett LSS-boende. Aktivitetsplanen för enheten är uppbyggd utifrån medarbetarnas egna förbättringsförslag.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Stenebrunn är din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med insatser utifrån bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Det innebär att vi arbetar både dagtid, kvällstid, natt samt helg.
På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgästens delaktighet och självständighet i sitt liv genom att skapa tydliga och individanpassade rutiner och strukturer. För att du ska kunna arbeta efter våra rutiner, kommer vi ge dig en grundlig introduktion av boendets stödpedagoger, stödassistenter och enhetschef.
Vi erbjuder dig ett arbete där du får ingå i och samarbeta med ett team som utför ett fantastiskt arbete med våra hyresgäster. Du kommer att få uppleva mycket glädje och skratt genom härliga möten!KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är genuint intresserad av andra människor och har ett positivt och varmt förhållningssätt. Det är viktigt med ett stort engagemang och en väl utvecklad samarbetsförmåga, både i det brukarnära arbetet och i utförandet av övriga aktiviteter på Stenebrunn. För att trivas och lyckas behöver du även ha ett driv i att nyfiket och intresserat sätta dig in i arbetsuppgifterna med målsättningen att kunna lära dig att arbeta självständigt.
Hyresgästerna som bor här på Stenebrunn har olika funktionsnedsättningar och kan ha svårt att hantera situationer där det ställs för höga krav eller där kommunikationen blir otydlig. För att få en trygg och säker vardag för oss alla är ett lågaffektivt och kravanpassat bemötande avgörande för ett framgångsrikt arbete hos oss på Stenebrunn.
Du behöver ha utbildning inom vård och omsorg, barn- och fritid, beteendevetenskap eller liknande. Erfarenhet av att kunna hantera möten med personer som är i affekt är en stor fördel.
En god data- och dokumentationsvana, goda kunskaper i svenska samt B-körkort för manuell bil är en nödvändighet. Du behöver även kunna cykla och simma. Vårt boende ligger utanför Kumla och det är därför ett måste att ha tillgång till ett fordon för att ta sig till jobbet.
Det allra viktigaste för oss på Stenebrunn är din personliga lämplighet och att du vill utvecklas och lära dig mer om våra hyresgäster och deras specifika behov samt vill bidra till teamet och den härliga stämningen hos oss på Stenebrunn. Vi ser även gärna att du fortsätter jobba efter sommaren som timvikarie och vem vet du kanske hittar din drömarbetsplats hos oss.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonstiden. Vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
