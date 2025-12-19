Sommarvikarier till LSS & socialpsykiatrin
2025-12-19
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra? -Bli sommarvikarie och skapa gemenskap och glädje tillsammans med våra brukare inom LSS/socialpsykiatrin.
Var med och skapa en meningsfull tillvaro för våra brukare. Du är en person som tycker om att arbeta med människor, du är stabil, lojal och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder våra sommarvikarier en introduktion i verksamheten så att du ska känna dig trygg även om du tidigare inte arbetat med liknande arbetsuppgifter. Inom LSS pågår verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, helg och/eller natt.
Grupp- och servicebostadSom stödassistent/omsorgsassistent arbetar du på en grupp- eller servicebostad eller på daglig verksamhet. De personer du möter i ditt arbete har någon form av fysisk och/eller psykisk funktionsvariation. Du kommer att vara ett socialt och pedagogiskt stöd för brukare som behöver hjälp med att få vardagen att fungera. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att hjälpa till med förflyttningar, på- och avklädning, hygien, matlagning, handling och städning.
Korttids/fritidsKorttids/Fritids är en verksamhet för barn och ungdomar i åldern 5-19 år med någon form av funktionsvariation. Syftet med verksamheten är att barnen/ungdomarna ska få en meningsfull fritid samt miljöombyte och rekreation. Verksamheten bedrivs i anslutning till skoldagen, på lov samt när föräldrar har ett behov av avlastning vilket även innebär nätter och helger.
För att arbeta med barn behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Boendestödjare/ socialpsykiatrinSom stödassistent/omsorgsassistent inom socialpsykiatrin arbetar man med personer som lever i psykisk ohälsa och som omfattas av SoL. Du är ett socialt och pedagogiskt stöd i brukarens hem och närmiljö. Du motiverar den enskilde att bli så självständig som möjligt genom att stödja brukaren i att ex. sköta sitt hem och matinköp. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Kvalifikationer
För att trivas och göra ett bra arbete behöver du ha ett genuint intresse för människor. Du bemöter våra brukare med respekt och tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål. Arbetet är omväxlande vilket gör att du behöver vara trygg i dig själv och kan anpassa dig till olika situationer. Du tycker om att lära dig nya saker, är uppmärksam och visar intresse för arbetet.
Har du en barn- och fritidsutbildning, undersköterskeutbildning eller utbildning inom psykiatri är det meriterande. Vi ser även att det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, LSS och psykiatrin. Du ska vara 18 år fyllda och ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt. B-körkort är ett krav inom boendestöd.
För att få jobba som timvikarie inom LSS & socialpsykiatrin ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Utdrag ur belastningsregistret beställer du enkelt från polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning med oregelbunden arbetstid. Det förekommer dag- kväll-, helg- och/eller nattarbete. Intervjuer och anställning kommer att ske löpande.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
